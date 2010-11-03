به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان پس از نشست کمیته فنی ظهر امروز چهارشنبه فدراسیون فوتبال با اشاره به توجه ویژه این فدراسیون به این تیم های پایه گفت: در نشست امروز چند موضوع در مورد تیم های نوجوانان، جوانان و فوتبال پایه را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دادیم. ما در این مدت برنامه های خوبی را برای تیم های نوجوانان و جوانان تدارک دیده بودیم ولی آنها از گروهشان صعود نکردند که در نشست امروز می خواستیم بدانیم ایراد کار کجا بوده.

رئیس فدراسیون فوتبال اضافه کرد: ما تا امروز فعالیتهایی را انجام دادیم اما قصد نداریم آن را قطع کنیم ضمن اینکه تا امروز هم آغاز کار جوانان تاخیر داشته است. ما سرمایه گذاری بالایی در این تیم ها داشتیم اما ایراداتی وجود داشت که باید آنها را برطرف کنیم.

کفاشیان در خصوص عمده این ایرادات تاکید کرد: به نظر ما فعالیتهای باشگاهها یا لیگ های پایه ایراداتی دارد که باید برای آنجا تغییرات یا اصلاحاتی را در نظر گرفت. همچنین این ایرادی که گرفته شد به عقیده من درست است که بازیکنان رده جوانان و نوجوانان ما در تیم های باشگاهی لیگ برتری یا دسته اولی کمتر فرصت بازی پیدا می‌کنند.

رئیس فدراسیون فوتبال صحبت هایش را این گونه ادامه داد: باید دید آیا مربیان تیم های پایه فاقد دانش فنی هستند و یا نیازمندند پیشرفت بیشتری نسبت به سایر کشورها داشته باشند. همچنین آیا استعدادیابی و یا جذب بازیکن ضعیف بوده است این مواردی بود که در نشست مورد ارزیابی قرار گرفت و اعضا نظرات خوبی در خصوص آن دادند.

وی اضافه کرد: به طور مثال امیر قلعه نویی گفت که فوتبال برد و باخت دارد اما باید برنامه ای حرکت کرد و طبق آن برنامه کارها را پیش برد. در مجموع نتیجه این بود که ما کارمان را با کادر فنی تیم های نوجوانان و جوانان پیش ببریم و برای تقویت بیشتر آنها ضمن استفاده از یک مدیر فنی برنامه ریزی های بهتری داشته باشیم.

کفاشیان با تاکید بر اینکه باید تیم های پایه باشگاه های کشور را نیز تقویت کنیم، تاکید کرد: ما برنامه ریزی کرده ایم که بودجه ای از طریق فدراسیون در اختیار باشگاه هایی که فعالیت خوبی در رده پایه خود انجام می دهند اختصاص یابد همچنین از فعالیت تیم هایی که در این بخش فعال هستند نیز از نزدیک بازدید کنیم. قطعا اولین بازدید ما مربوط به باشگاه های مس، سپاهان، ذوب آهن و... خواهد بود که فعالیت خوبی در این بخش ها داشته اند.

وی از بازنگری در دستورالعمل برگزاری مسابقات لیگ های پایه خبر داد و افزود: اینکه شنیده می شود بازیکنان در تیم های پایه بر اساس مسائل مالی و رابطه ای انتخاب می شوند یک مشکل است که باید آنها را برطرف کرد تا در آینده بازیکنان مستعد به راحتی فرصت حضور در تیم ها را از دست ندهند. قطعا ما از سازمان لیگ و لیگ دسته اول خواسته ایم به این موضوع رسیدگی کرده و برنامه ریزی لازم برای به کارگیری نیروهای جوان و نوجوان در مسابقات مختلف لیگ و دسته اول به صورت اجباری صورت گیرد و به نوعی با تدوین آیین نامه ها اجرای آن را قطعی کنیم.

رئیس فدراسیون فوتبال از در نظر گرفتن برنامه آموزشی علمی برای تیم های پایه کشورمان خبر داد و گفت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته مربیان تیم های پایه به خارج از کشور خواهند رفت تا در زمان های مشخص در کنار تیم های مطرح پایه جهان حضور یافته و از عملکرد آنها و مسائل دیگر برای افزایش تجربه و موفقیت تیم های زیر نظر خودشان استفاده کنند.

کفاشیان با بیان اینکه روند سیستم فوتبال در تیم های پایه مشکل داشته است، گفت: در این بخش مشکلات زیادی داریم که ما در این سالها به طور مثال در تیم نوجوانان تنها یک بار قهرمان آسیا شدیم، یک مرتبه به مقام دوم رسیده ایم که با صغرسن بودن بازیکنانمان محروم شدیم و یک بار به مقام چهارم رسیده ایم. اگر این سیستم اصلاح نشده و مشکلاتش برطرف نشود تبعات آن به تیم های بزرگسالان بر می گردد. ما باید با یک برنامه ریزی اصولی نوساناتی که در نتیجه گیری تیم های ملی وجود دارد را برطرف کنیم.

وی با تاکید بر اینکه برگزاری همایش های فوتبال پایه، باشگاه ها و فدراسیون را درگیر برنامه ریزی صحیح در این بخش می کند، افزود: باید به نحوی سرمایه گذاری کرد که باشگاه ها بتوانند به خوبی در این بخش ها فعالیت کرده و حاصل کار هیئت ها و باشگاه ها در اختیار تیم ملی قرار گیرد تا ما از قهرمانی های جرقه ای جلوگیری کنیم و همیشه بین چهار تیم برتر رده های پایه قرار بگیریم.

رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه باید کار سیستمی و اصولی اصلاح و پیش برود و نباید تیم های پایه را به امان خدا واگذاشت، اضافه کرد: مشکل منیت بازیکنان و نداشتن از خود گذشتگی در همه تیم ها وجود دارد و برای حل آن باید روش های مناسب از جمله استفاده از روانشناس را در نظر گرفت. همان طور که امام خمینی (ره) در سال 1367 فرمودند تاخیر در رسیدن به اهداف دلیلی بر عدول از اصول نیست، ما هم سعی می کنیم مشکلات را ریشه یابی کرده و با حل آنها شرایط را برای حضور پرقدرت تیم های پایه در مسابقات بین المللی فراهم کنیم.

کفاشیان در پایان با بیان اینکه از هفته آینده بازدید از باشگاه هایی که تیم های پایه خوبی دارند را آغاز می کند، گفت: ما حتی از قطبی هم خواسته ایم در خصوص این تیم ها نظر بدهد چون باید از همه تجربه ها استفاده کرد ضمن اینکه فراموش نکنید که اگر تیم های نوجوانان و جوانان بدشانسی نمی آوردند و به مراحل بالاتر صعود می کردند امروز این گونه مورد انتقاد قرار نمی گرفتند.