به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، در جلسه بررسی وضعیت خانه های روستایی شهرستان آبیک که پیش ازظهر امروز‌ با حضور دهیاران، شوراها و بخشدار مرکزی این شهرستان برگزار شد فعالیتهای مرکز صنایع دستی آبیک و روند اجرایی پروژه های این حوزه اتشریح شد.

حمید رضا قاسمی معاون صنایع دستی میراث فرهنگی استان قزوین در این جلسه اظهار داشت: یکی از راهکارهای فرهنگ سازی در زمینه صنایع دستی استفاده از فضاهای بومی و هنرهای دستی خاص هر منطقه است که با ایجاد مراکز صنایع دستی در روستاها می توان در کناراشتغال و درآمد زایی، از مهاجرتهای بی رویه جلوگیری کرد که امیدوارم در این شهرستان بتوانیم با راه اندازی خانه های ترویج روستایی به این هدف برسیم.

قاسمی با اشاره به اقدامات انجام شده برای اجرای این طرح افزود: اقداماتی نظیر مستند نگاری رشته های هنرهای سنتی و صنایع دستی بومی منطقه، آموزش در روستاها، انتخاب صنعتگر برتر و فعال در رشته های متعدد صنایع دستی از فعالیت های این طرح خواهد بود که برای حفظ و احیای هنرهای بومی و صنایع دستی پیش بینی شده است.

وی همچنین ضمن اعلام آمادگی مرکز صنایع دستی آبیک برای برگزاری کارگاه های آموزشی در روستاها اظهار داشت: تجهیز برخی منازل روستاییان به منظور راه اندازی خانه های ترویج روستایی در راستای اهداف کلان سازمان یکی دیگر از برنامه‌های این مرکز است که با همکاری دهیاری و شوراهای روستاها، مرکز آموزش صنایع دستی آبیک اجرا می شود و تمهیدات لازم برای برگزاری این کلاسها اندیشیده شده است.

قاسمی گفت: تسهیلات ویژه در قالب صندوق مهر امام رضا (ع) و حضرت فاطمه (س) به صنعتگران روستایی فعال در رشته‌های مختلف صنایع دستی تعلق می‌گیرد که این تسهیلات بر اساس اولویت و با توجه به شرایط ویژه و مقرر در بندهای مربوط به صنعتگران ارائه خواهد شد.

در پایان اعضا حاضر در جلسه از مرکز آموزش آبیک و کارگاه های تشکیل شده بازدید کردند.