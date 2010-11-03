به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا دهقان‌پور، محسن امیریوسفی، سامان سالور، سودابه مجاوری و سحر سلحشور آثار رسیده به جشنواره را برای رسیدن مرحله داوری انتخاب می‌کنند.

حمیدرضا دهقان‌پور دارنده مدرک کارشناسی کارگردانی از دانشگاه هنرهای دراماتیک دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی و پژوهشی و دانش آموخته دکتری ادبیات است و ساخت مستندهای "ابراهیم ارمغان شوره زار" و "مبارزه بیولوژیکی" را به همراه نگارش کتاب های مختلف در حوزه سینما، عضویت در شورای عالی داوری خانه سینما، عضو هیئت مدیره و نایب رئیس خانه سینما، کارشناس رسمی دادگستری درامور سینما را در کارنامه هنری خود دارد.

محسن امیر یوسفی فیلم‌های داستانی و مستند "نادر فرزند شمشیر"، "پدر و پسر"، "دست های سنگی"، "کاروان"، "خواب تلخ"، "آتشکار" را کارگردانی کرده است و تاکنون توانسته با حضور در جشنواره جهانی جوایز معتبیری نظیر جایزه ویژه دوربین طلایی و نگاه جوان جشنواره فیلم کن (2004)، جایزه اسکندر طلایی جشنواره ماردل ژلاتای آرژانتین(2005) را کسب کند.

سامان سالور فارغ التحصیل کارگردانی سینما از دانشگاه سوره و کارگردان فیلم‌های مستند و داستانی "ساکنین سرزمین سکوت"، "چند کیلو خرما برای مراسم تدوین"، "ترانه تنهایی تهران"، "آرامش با دیازپام" و... را بر عهده داشته و تاکنون جایزه فیلم های آسیایی بمبئی، جایزه بالن طلایی جشنواره سه قاره نانت، جایزه یوزپلنگ طلایی بخش سینماگران معاصر جشنواره فیلم لوکارنو، جایزه تماشاگران جشنواره فیلم اسلوونی، جایزه یوزپلنگ طلایی بخش سینماگران معاصر جشنواره فیلم لوکارنو و... را بدست آورده است.

سودابه مجاوری کارگردانی مستندهای "عاشقانه‌های سرزمین من"، "کمال الدین بهزاد"، "روز آفرینش"، "اینانا" و.. که هر کدام جوایز معتبر را از جشنواره‌های داخلی و بین المللی دریافت کرده‌اند. سحر سلحشور کارگردان مستندهای "مولانا"، "پشت فرمان زندگی" و... است. نخستین جشنواره تصویر استاندارد دهم تا چهاردهم آذرماه در تهران برگزار می‌شود.