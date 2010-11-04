160 ناظر افتخاری شرایط بازار خراسان جنوبی را بررسی می ‌کنند

علی تهوری به خبرنگار مهر در بیرجند، زمان آغاز طرح نظارتی ویژه اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ ها در این استان را 29 شهریور ماه امسال اعلام کرد و افزود: این طرح با حضور 160 ناظر افتخاری، 20 ناظر کمیسیون نظارت بر امور صنفی و 93 بازرس اجرا می شود.

وی اضافه کرد: این طرح به منظور جلوگیری از افزایش بی رویه نرخ کالا و خدمات، به دست آوردن اطلاع مستمر و دقیق از وضعیت تعمیم و توزیع، ایجاد آرامش در فضای روانی جامعه هم زمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، برخورد با تخلفات اقتصادی، تسریع در رسیدگی به شکایات و گزارش های مردمی در حال اجر می باشد.

تهوری از معرفی پنج شرکت پخش کالا به تعزیرات حکومتی طی مدت اجرای این طرح در استان خبر داد و گفت: پنج شرکت پخش و نمایندگی فروش کالا هفته گذشته به اتهام گران فروشی و افزایش قیمت محصولات به تعزیرات حکومتی معرفی شده است.

وی با اشاره به این که روزانه به طور میانگین در مرکز استان، گزارش های رسیده به سامانه ستاد خبری 124 در حال افزایش است، اظهار داشت: این گزارش ها به 27 مورد در روز رسیده و در کمتر از نیم ساعت رسیدگی می شود.

به گفته وی هر گونه افزایش قیمت کالا و خدمات بدون هماهنگی ممنوع بوده و به تمام واحدهای تولیدی، توزیعی، خدماتی و وارداتی اعلام می شود، که از افزایش غیر منطقی و بدون هماهنگی خودداری کنند در غیر این صورت به تعزیرات حکومتی معرفی و به گران فروشی محکوم خواهند شد.

تهوری ادامه داد: مخدوش کردن قیمت های درج شده روی کالا و یا نصب برچسب روی قیمت های قبلی، تخلف محسوب می شود و شرکت های پخش و نمایندگی های فروش موظف به رعایت ضوابط مربوط هستند.

ویبا اشاره به ثبت 85 انبار کالا در استان، عنوان کرد: عمده فروشان، شرکتهای پخش، سردخانه ها، واحدهای تولیدی و تعاونیهای مصرف باید موجودی انبارها و تغییر مکان انبار را به سازمان بازرگانی اطلاع و هر 15 روز موجودی کالای خود را برای ثبت در سامانه اعلام موجودی سازمان بازرگانی تحویل دهند چرا که در صورت مشاهده کالا در انبارهای غیر اعلامی، موضوع به عنوان احتکار در دستور کار قرار می گیرد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: واحدهای تولیدی استان برای درج قیمت واقعی تمام شده محصولات روی کالای تولیدی، تا پایان هفته آینده مهلت دارند و ضوابط فروش واحدهای تولیدی و حاشیه سود کارخانجات باید رعایت شود.