به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم فتح الهی ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه امور اجتماعی استان با اشاره به اینکه توجه به برنامه های فرهنگی در اولویت امور مدیریت عالی استان قرار دارد افزود: در سال جاری آذربایجان غربی با برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی نظیر مسابقات آسیایی والیبال، میزبانی از اسقف اعظم و شورای جهانی آشوری های جهان و اجلاس مشترک با استان های مرزی ترکیه فعالیت های خود را با رویکرد فرهنگی در سطح منطقه آغاز کرده است.

وی اظهار داشت: در سالجاری اجرای برنامه های مختلف با آغاز ماه فرهنگی بین استان های آذربایجان غربی و فارس در استان وارد مرحله جدیدی شد و در این راستا آذربایجان غربی نقش مهمی را در آیین گرامیداشت روز حافظ در شیراز ایفا کرد.

این مقام مسئول ادامه داد: در هفته های اخیر نیز استان میزبان اجرای بیش از 100 برنامه فرهنگی و هنری بوده که می توان از کنگره بین المللی سلامت باروری، کنگره بین المللی شعر رضوی ترکی، و کنگره شعر مقاومت بین الملل اسلامی اسلامی مقاومت به عنوان برنامه های شاخص نام برد.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: از روزهای 15 الی 20 آبان، آذربایجان غربی به مدت یک هفته مجری برگزاری کنگره بین المللی شمس تبریزی خواهد بود که طبق پیش بینی ها در این کنگره بیش از 80 میهمان خارجی از کشورهای مختلف جهان حضور خواهند داشت.

وی یادآور شد: در این راستا حضور ادبا و اندیشمندان بزرگ ملی و بین المللی، سفرای کشورهای خارجی، مسئولین و هنرمندان بلند پایه کشوری در شهرهای ارومیه و خوی برگ زرینی از افتخارات فرهنگی استان خواهد بود.

فتح الهی در بخش دیگری با اشاره به اینکه 10 شهریور از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان روز گردشگری در آذربایجان غربی نامگذاری شده است گفت: این روز نیز مزین به نام عارف نامی این مرز و بوم " شمس تبریزی " شده است و همین امر نیز موجب شده که طبق پیش بینی ها از سال آتی برنامه های گرامیداشت شمس تبریزی و ماه فرهنگی استان از دهم شهریور ماه هر سال آغاز شود.

وی بر تشکیل دبیرخانه دایمی کنگره بین المللی شمس تبریزی در استان تاکید کرد و گفت: با ایجاد دبیرخانه دایمی شاهد برگزاری هر چه مطلوب تر برنامه های ویژه گرامیداشت شمس تبریزی خواهیم بود.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی همچنین ضمن تقدیر از دست اندرکاران حوزه های فرهنگی استان افزود: مسئولین دستگاه های اجرایی استان باید با شناسایی خلاء های فرهنگی، پیشنهاد های راهبردی را در جلسات کارگروه امور اجتماعی استان مطرح کنند تا برنامه های کاربردی در این جلسه مصوب شده و به مرحله اجرا در آیند.