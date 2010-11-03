آمریکا دعوت مالزی به میانه روی مذهبی را تایید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری برناما، "هیلاری کلینتون" در کنفرانس خبری مشترک با "عنیفه امان" وزیر امور خارجه مالزی افزود: ما می دانیم که افراطی ها در هر مذهبی وجود دارند و تاریخ این مسئله را ثابت کرده است.

وی افزود: اما افراطی گری یک حرکت در جهت ثبات صلح و دموکراسی نیست بلکه افراطی گری تنها خشونت و مبارزه را ترویج می کند.

کلینتون افزود: ما از دعوت "نجیب رزاق" نخست وزیر مالزی برای حرکت جهانی به سوی میانه روی بسیار استقبال می کنیم و مشتاق هستیم از او و دیگر رهبرانی که در دعوت او همراه شوند حمایت کنیم.

نخست وزیر مالزی در ماه گذشته میلادی در سخنرانی خود در نشست عمومی سازمان ملل متحد با خطاب قرار دادن نخبگان و رهبران جهان اسلام با دعوت از آنان به حرکت جهانی به سوی میانه روی از آنان خواست مخالفت خود را با افراطی گرایی اعلام کنند.

وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه به خواست دولت آمریکا در توسعه و تعمیق روابط با مالزی اشاره کرد و بیان داشت: ما می دانیم که تاریخ قرن 21 در این منطقه نوشته خواهد شد چرا که این منطقه مرکز بسیاری از بزرگترین فرصتها و چالشهای جهانی است.

مالزی پنجمین توقف در تور آسیایی کلینتون پس از گوام، ویتنام، چین و کامبوج است. او پس از مالزی رهسپار پاپوا گینه نو، نیوزیلند، استرالیا و ساموا خواهد شد.

وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه دوشنبه برای انجام یک دیدار رسمی سه روزه وارد مالزی شد.