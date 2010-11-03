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۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۰۶

از سه شنبه هفته آینده ؛

معاملات قراردادهای آتی شمش طلای 10 اونسی در بورس کالا آغاز می‌شود

معاملات قراردادهای آتی شمش طلای 10 اونسی از روز سه شنبه هفته آینده در بورس کالای ایران آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالا،‌ تمام کارگزاران می توانند از روز 18 آبان ماه جاری نسبت به داد و ستد قراردادهای آتی شمش طلای 10 اونسی اقدام کنند.

استاندارد تحویل شمش طلای 10 اونسی با درجه خلوص 995 تعیین شده است و حد نوسان قیمت روزانه آن 2 درصد بر اساس قیمت تسویه روزانه روزکاری ماقبل است.
 
حداقل تغییر قیمت سفارش یکهزار ریال برای هر اونس و وجه تضمین اولیه نیز 6 درصد ارزش پایه قرارداد (7 میلیون و 500 هزار ریال) تعیین شده و با توجه به نوسانات بازار طبق ضوابط بورس قابل تعدیل است. حداقل وجه تضمین قرارداد شمش طلای 10 اونسی ، 60 درصد وجه تضمین اولیه و حداکثر حجم هر سفارش نیز 30 قرارداد است.
 
همچنین سقف مجاز موقعیتهای معاملاتی باز برای اشخاص حقیقی 150 قرارداد و برای اشخاص حقوقی، حداقل معادل اشخاص حقیقی و قابل افزایش تا 10 درصد سرمایه ثبتی شرکت محدود به 10 درصد موقعیتهای تعهدی کل باز بازار تعیین شده است.
کد مطلب 1184438

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