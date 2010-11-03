به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالا،‌ تمام کارگزاران می توانند از روز 18 آبان ماه جاری نسبت به داد و ستد قراردادهای آتی شمش طلای 10 اونسی اقدام کنند.

استاندارد تحویل شمش طلای 10 اونسی با درجه خلوص 995 تعیین شده است و حد نوسان قیمت روزانه آن 2 درصد بر اساس قیمت تسویه روزانه روزکاری ماقبل است.

حداقل تغییر قیمت سفارش یکهزار ریال برای هر اونس و وجه تضمین اولیه نیز 6 درصد ارزش پایه قرارداد (7 میلیون و 500 هزار ریال) تعیین شده و با توجه به نوسانات بازار طبق ضوابط بورس قابل تعدیل است. حداقل وجه تضمین قرارداد شمش طلای 10 اونسی ، 60 درصد وجه تضمین اولیه و حداکثر حجم هر سفارش نیز 30 قرارداد است.

همچنین سقف مجاز موقعیتهای معاملاتی باز برای اشخاص حقیقی 150 قرارداد و برای اشخاص حقوقی، حداقل معادل اشخاص حقیقی و قابل افزایش تا 10 درصد سرمایه ثبتی شرکت محدود به 10 درصد موقعیتهای تعهدی کل باز بازار تعیین شده است.