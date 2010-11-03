حجت الاسلام صحبت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: آموزش عشایر مناطق مرزی کشور برای مقابله با برخورد با مواد منفجره و در مجموع بقایای جنگ در دستور کار قرار دارد و در حال حاضر این طرح در استان‌های کردستان، آذربایجان غربی، ایلام، خوزستان و کرمانشاه اجرا می‌شود.‌

این مسئول اضافه کرد: برای اجرای این طرح در مناطق مرزی استان ایلام یک میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است تا صرف این مهم شود.

وی بیان داشت: در مجموع چهار میلیون هکتار از اراضی مناطق مرزی کشور طی هشت سال دوران دفاع مقدس به مواد منفجره آلوده شد و در استان ایلام نیز در مجموع 800 هکتار از اراضی استان به مواد منفجره و در مجموع بقایای جنگ تحمیلی آلوده شده است.

معاون سیاسی - امنیتی استاندار ایلام نیز بیان داشت: امسال دو هزار هکتار از زمین‌های آلوده به مین در مناطق میمک و چنگوله پاکسازی شده است و پاکسازی مناطق آلوده به مین در دیگر مناطق استان ایلام در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: شهرستان‌های مرزی دهلران و مهران از جمله مناطقی هستند که میزان آلودگی آنها به مواد منفجره و بقایای جنگ بیش از مناطق دیگر است و بر این اساس پاکسازی این مناطق به صورت دستی و مکانیزه در دستور و اولویت کاری قرار دارد.

رحمانی تصریح کرد: در حال حاضر تنها 30 هزار هکتار از مناطق مرزی در استان ایلام آلوده به مین و مواد منفجره است.