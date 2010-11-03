اختصاص 70 میلیارد تومان به راه ‌آهن غرب کشور

مهدی سنایی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: حدود 45 کیلومتر از راه‌ آهن غرب کشور از حوزه نهاوند عبور می ‌کند.

سنایی با بیان اینکه این پروژه باعث متصل شدن مرکز کشور به غرب کشور و در نهایت به راه کربلا می‌شود، گفت: چهار ایستگاه ویژه حمل مسافر و حمل کالا در نهاوند در مسیر راه آهن ایجاد می شود.

نماینده مردم نهاوند در مجلس با بیان اینکه تا پایان سال 90 سوت قطار در نهاوند به صدا در می‌ آید، اظهار داشت: ایجاد راه ‌آهن نقش مهمی در تحول اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر منطقه دارد و موجب شکوفایی زیرساخت‌های آن جامعه خواهد شد.

سنایی با تاکید بر اینکه وجود راه آهن در شهرستان نهاوند نقش مهمی در صادرات محصولات باغی، دامی و کشاورزی دارد، اظهار داشت: ایجاد این پروژه اشتغال مولد در شهرستان راه به همراه دارد.

وی از ایجاد 250 دهنه پل در مسیر راه‌آهن در محور نهاوند خبر داد و اظهار داشت: اهالی روستای طائمه، ده‌سرخه، ملوسان، بره فراخ و شهر فیروزان باید همکاری لازم را در واگذاری زمین‌های کشاورزی و باغی خود برای تسریع در اجرای این پروژه داشته باشند.