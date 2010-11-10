25 داستان و رمان جنگ تجدید چاپ خواهد شد

امیر رزاق زاده پژوهشگر مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر از تجدید چاپ 25 داستان، رمان و اطلس مربوط به دفاع مقدس خبر داد و گفت: این کتاب ها شامل آثار نویسندگانی چون نعمت الله سلیمانی‌خواه هستند.

وی گفت:‌ مجموعه کتاب های دوره ای "سیری در جنگ" نوشته محمد درودیان و کتاب هایی چون "نخل های بی سر" و "عشق و نفرت" نیز در این پروژه جا دارند و تجدید چاپ خواهند شد.

رزاق زاده همچنین گفت:‌ مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقس همچنین کتاب "مهران در جنگ" نوشته مهدی خداوردی خال را آماده چاپ دارد. این کتاب وقایع رخ داده در شهر مهران در بازه‌های زمانی ابتدا و انتهای جنگ تحمیلی را مورد نقد و بررسی قرار خواهد داد. مهران در طول جنگ 5 بار اشغال شد که 2 مرتبه آن به دست منافقین انجام شد.

این پژوهشگر گفت: کتاب " نبرد طریق القدس" را نیز حول موضوع استراتژی آزادسازی در جنگ ایران و عراق، خودم تدوین کرده ام که طی ماه های آتی از زیر چاپ بیرون خواهد آمد.