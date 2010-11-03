13آبان نماد طمع ورزی آمریکا/ صحنه گردانان فتنه بدنبال تسخیرایران بودند

به گزارش خبرگزاری مهر ، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز چهارشنبه در دیدار پرشور هزاران نفر از دانش آموزان، 13 آبان را نماد طمع ورزی آمریکا، وابستگی رژیم طاغوت، ایستادگی ایمان متکی به بصیرت، پیشقراولی نسل جوان در صحنه، و شجاعت و جسارت نسل جوان انقلابی دانستند و تاکید کردند: امروز، ملت ایران، مصمم تر و قویتر از هر زمان در حال حرکت به سمت اهداف بلند و قله های سعادت است و در صف مقدم این حرکت عظیم، جوانان قرار دارند.

در این دیدار که در آستانه سیزده آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز، برگزار شد، حضرت آیت الله خامنه ای، 13آبان را نمادی بسیار مهم و دارای معانی و حقایق فراوان خواندند و افزودند: یکی از مناسبت های 13 آبان مربوط به سخنرانی امام خمینی (ره) در سال 1343 در قم و در اعتراض به تصویب قانون ظالمانه مصونیت قضایی اتباع آمریکایی درمجلس آن زمان و سپس دستگیری و تبعید امام (ره) بود که در واقع امام بزرگوار با فریاد حق طلبانه خود از مصالح، منافع و شرف ملت ایران دفاع کردند.

ایشان این حادثه را نماد طمع ورزی آمریکا و روح تعدی استکبار نسبت به ملت ها از جمله ملت ایران برشمردند و خاطر نشان کردند: این موضوع همواره باید درحافظه تاریخی ملت ایران به ویژه جوانان باقی بماند که آمریکا هیچ گاه به دنبال روابط عادی با کشورها نیست بلکه خواهان روابطی از نوع ارباب - رعیتی و غارت منافع ملت ها است و اگر در مقابل او ایستادگی نشود، تا لگدمال کردن شرف یک ملت نیز پیشروی خواهد کرد.

رهبر انقلاب اسلامی با یادآوری سخنان به ظاهر دوستانه روسای جمهور آمریکا در دوره های مختلف، افزودند: اگر چه این سخنان در ظاهر، نرم است اما در باطن، همان پنجه چدنی در زیر دستکش مخملی است.

حضرت آیت الله خامنه ای، ایمان همراه با بصیرت را دومین حقیقت 13 آبان دانستند و تاکید کردند: فریاد امام خمینی (ره) در سال 1343، پاکیزه ترین فریادها و برخاسته از احساس دینی و عرق مسلمانی، و متکی بر حمایت عمومی مردم بود که نتیجه آن چهارده سال بعد در پیروزی انقلاب اسلامی آشکار شد.

ایشان با اشاره به اقدام مزدوران رژیم طاغوت در کشتار دانش آموزان در 13 آبان 1357، افزودند: با توجه به این واقعه، 13 آبان نماد حضور نسل جوان در میدان و پیشگامی آن در صحنه است.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به پیشقدمی دانش آموزان در دوران دفاع مقدس، آن را ناشی از احساس تعهد، روحیه انقلابی و بصیرت آنان دانستند و خاطر نشان کردند: امروز نیز دانش آموزان از پیشقدم ترین قشرها هستند.

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با یادآوری اقدام شجاعانه جوانان دانشجو در تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در 13 آبان سال 1358، افزودند: این اقدام، نماد شجاعت و جسارت نسل جوان انقلابی در مقابل هیمنه آمریکاست زیرا تسخیر لانه جاسوسی قدرت آمریکا را که در آن زمان، بسیار پرهیمنه بود، متزلزل کرد و آمریکا را به زانو درآورد.

ایشان معانی و حقایق نهفته در مناسبت های 13 آبان را بزرگ و مهم خواندند و خاطر نشان کردند: با تامل در این حقایق می توان متوجه شد که آن جمعیت محدودی که در 13 آبان سال گذشته، در خیابان های تهران بر ضد این مناسبت شعار دادند، در واقع به دنبال زنده کردن هیمنه آمریکا، پنهان کردن سلطه طلبی آن و زیر سئوال بردن حرکت عظیم ملت ایران در مقابل ظلم بزرگ آمریکا بودند، که البته شکست خوردند.

رهبر انقلاب اسلامی با توصیه موکد جوانان به افزایش بصیرت و تامل در وقایع، افزودند: به لطف خداوند، امروز جوانان در میدانهای سیاسی، اقتصادی، علمی، فناوری حضوری پرنشاط، تاثیرگذار و همراه با بصیرت دارند.

حضرت آیت الله خامنه ای، شکست فتنه سال 88 را نمونه بارزی از حضور تاثیرگذار و هوشمندانه جوانان ارزیابی و تاکید کردند: فتنه سال گذشته که فتنه بزرگی بود وسالها بعد مشخص خواهد شد که چه توطئه خطرناکی در پشت آن نهفته بود، به همت حضور پیشگامانه جوانان در صحنه، شکست خورد.

ایشان با تاکید براینکه صحنه گردانان اصلی فتنه سال 88 در طراحی پیچیده خود، به دنبال تسخیر ایران بودند، افزودند: در این میان، عوامل فتنه که اکثر آنها ندانسته وارد این ماجرا شده بودند، بدون آنکه خود متوجه باشند، در جهت اهداف طراحان اصلی حرکت می کردند و این موضوع نیازمند تحلیل های دقیق روان شناختی است که چگونه عده ای، ندانسته به دشمن کمک کردند.

رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر لزوم حفظ هوشیاری و حضور جوانان در صحنه، خاطر نشان کردند: امروز ملت ایران، قویتر از هر زمان دیگر است ودر مقابل دشمنان او،ضعیف تر و منفورتر ازهر زمانی هستند اما هیچگاه نباید از کید و طراحی دشمن غافل شد.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به پیشرفت های برجسته علمی، فناوری، سیاسی و عمران و آبادانی در کشور، و حرکت شتابان ملت ایران به سمت قله های کمال افزودند: امروز سراسر کشور، کارگاه بزرگ کار و تلاش، و خدمت به مردم است و ملت ایران با تکیه بر نیروی انسانی غنی و با استعداد، و مدیران دلسوز و کارآمد، در بسیاری از عرصه ها به خوداتکایی رسیده است.

ایشان تاکید کردند: جوانان به عنوان موتور این حرکت عظیم، در کنار تجربه و کارآزمودگی مدیران، زمینه ساز افتخارات روز افزون برای کشور هستند.