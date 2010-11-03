به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مدیر اجرایی این مسابقات ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مسابقات ملی معماری از سوی موسسه آموزش عالی امام جواد (ع) با همکاری سازمان یونسکو در باغ دولت ‌آباد برگزار خواهد شد.

سیدعباس زرگرچی خاطرنشان کرد: در این دوره از رقابتها، 48 گروه سه تا پنج نفره از دانشگاههای سراسر کشور با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

زرگرچی بیان داشت: در این دوره از رقابتها، طراحی و ساخت باغ فرش سنگی باغ دولت ‌‌آباد به مسابقه گذاشته خواهد شد.

وی با بیان اینکه ثبت‌ نام در این دوره از رقابتها از چندی پیش با اعلام موسسه آموزش عالی امام جواد (ع) آغاز شده است، افزود: ثبت‌ نام در سومین دوره از رقابت ‌های ملی معماری از طریق سایت www.IJU.ir تا روز شنبه، 15 آبان ‌ماه جاری ادامه خواهد داشت.

زرگرچی هدف از برگزاری این مسابقات را تلاش در راستای بهبود گسست پیش آمده بین دو مقوله طراحی و اجرا اعلام کرد.

وی اظهار امیدواری کرد: با مشارکت هرچه گسترده‌ تر دانشجویان و استادان دانشگاهی، گامهای مؤثرتری در اعتلای فرهنگ معماری این مرز و بوم برداشته شود.

زرگرچی عنوان کرد: هیئت داوران این مسابقه از میان استادان برجسته کشوری از دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانشگاه یزد انتخاب شده‌ اند.

وی بیان داشت: اهدای لوح قدردانی از سوی یونسکو به پنج گروه برتر و جوایز ویژه به سه گروه برتر و اهدای گواهی شرکت در مسابقه از برنامه‌های پایانی این مسابقات خواهد بود.