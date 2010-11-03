اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: صادرات صنایع دستی و هنرهای سنتی همدان 19 میلیون و 875 هزار و 631 دلار ارز آوری داشته است.

بیات با بیان اینکه بخش اعظم صادرات صنایع دستی همدان در بخش رسمی، سفال بوده است، گفت: صادرات سفال 17 میلیون و 983 هزار و 404 دلار ارزآوری داشته و به شش کشور بزرگ جهان صادر شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان اظهار داشت: کشورهای هلند، عراق، آلمان، کویت، امارات متحده عربی و قطر میزبان صادرات سفال استان همدان بوده اند.

بیات با بیان اینکه صادرات سفال همدان در این مدت به دو هزار و 772 تن رسید، گفت: مجموع صادرات صنایع دستی همدان سه هزار و 136 تن برآورد شده است.

وی با بیان اینکه عراق از ابتدای امسال انواع شیشه دست ساز، چرم، سرامیک و مجسمه های چوبی و فلزی همدان را دریافت کرده است، گفت: مبلمان منبت همدان نیز به امارات متحده عربی صادر شده است.