پیشنهاد تشکیل سازمان پسماند در استان تهران به وزارت کشور ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا محمودی افزود: در طرح استانداری تهران، مراکزی در شهرداری های سطح استان تهران به عنوان سازمان بازیافت و تبدیل مواد پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: سازمان پسماند با مدیریت کلان استانداری تهران و در شهرستانهای استان با مدیریت فرمانداریها شکل می گیرد.

معاون امور عمرانی استانداری تهران افزود: برنامه های پیش بینی شده برای این سازمان دفن پسماند، جمع آوری زباله ها، کاهش هزینه های فوق العاده در شهرداریها و حرکت به سمت استفاده از فناوریهای نوین و کاهش آلودگیهای آب، خاک و هوا است.

محمودی با اشاره به اینکه در برخی از شهرها هم اکنون زباله ها را می سوزانند و این خود موجب آلودگی هوا می شود، نبود راهکارهای مناسب در شهرها برای سرو سامان دادن به وضعیت وخیم زباله ها و پسماندها را یک ضایعه شهری نامید و گفت: در صورتی که این سازمان شکل بگیرد، ساماندهی بسیار گسترده ای در مورد پسماندها در شهرهای استان اتفاق می افتد.

معاون استاندار با بیان اینکه هم اکنون مشارکت عمومی در زمینه جمع آوری زباله ها بخصوص تفکیک زباله ها از مبدأ بسیار ضعیف است اظهار داشت: یکی از وظایف اصلی این سازمان ایجاد زمینه مناسب در شهرها برای فرهنگ سازی در این موضوع است.

وی گفت: سازمان محیط زیست به استناد ماده 24 قانون مدیریت پسماندها ناظر بر همه موارد پسماندهای عادی، صنعتی و پزشکی و دیگر پسماندهاست که اگر سازمان پسماندها در شهرداریها شکل بگیرد به طور حتم می تواند نقش تأثیرگذاری در اجرای نظارت عالیه سازمان محیط زیست نیز ایفا کند.

محمودی با اعلام اینکه در انتظار پاسخ نهایی وزارت کشور در این خصوص هستیم، افزود: ابعاد مختلف این سازمان اعم از وظایف، رویکردها، تشکیلات و ساختارها، طرحهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و تمامی جوانب کاری سازمان مذکور در کارگروه پسماند و طرح جامع مدیریت پسماند استان تهران مدنظر قرار گرفته است.