محمد هادینیا در گفتگو با خبرنگار مهردر تبریز از برگزاری مرحله استانی جشنواره هنرهای تجسمی «ترنج» کانونهای فرهنگی هنری مساجد آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: هنرمندان رشتههای عکس، گرافیک، طراحی، نقاشی، خوشنویسی و کاریکاتور میتوانند آثار خود را تا 25 آذر ماه به دبیرخانه این جشنواره ارائه کنند.
وی با بیان اینکه متولدان سالهای 1359 تا 1373 میتوانند در جشنواره «ترنج» شرکت کنند، خاطرنشان کرد: آثار شرکتکنندگان در سه رده سنی 16 تا 21 سال، 21 تا 26 سال و 26 تا 31 سال بررسی و داوری شده و آثار مرتبط با موضوع همت مضاعف و کار مضاعف در صورت انتخاب مورد تجلیل ویژه قرار میگیرند.
هادینیا با اشاره به شرایط شرکت در رشته گرافیک طراحی پوستر با رایانه اظهار کرد: علاقمندان و هنرمندان این رشته باید پرینت رنگی آثارشان را در اندازه 70 در 100 سانتیمتر و در موضوعات هفته جهانی مساجد، نماز و رسانه، طراحی پوستر، جشنواره بزرگ جوانان، لوگوی جشنواره جوانان و طراحی پوستر اوقات فراغت ارائه کنند.
وی ضوابط اختصاصی بخش طراحی و نقاشی را یادآور شد و گفت: بهرهگیری از همه سبکها و تکنیکها در این رشته آزاد بوده و هنرمندان علاقمند لازم است آثار خود را روی لوح فشرده به صورت پرینت رنگی A3 در موضوعات عفاف و حجاب، نماز، مسجد و جوانان، مسجد و جوان و روحانیت و نیز مهدویت به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
مسئول دبیرخانه هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری استان موضوعات بخش عکس را مسجد، نماز و جوان ـ مسجد، عاشورا و جوان ـ مسجد، جشن انتظار و جوان ـ شکوه جوان در جماعت و مسجد عامل توسعه عفاف بیان کرد و اظهار داشت: عکسها باید به صورت آنالوگ یا دیجیتال روی کاغذ مخصوص عکاسی سیاه و سفید یا رنگی در ابعاد 25 در 20 و حداکثر 40 در30 تحویل داده شود.
وی تصریح کرد: شرکتکنندگان بخش کاریکاتور نیز میتوانند آثار خود را در اندازههای A3 و A4 به همراه لوح فشرده در موضوعات جنگ نرم و رسانه، تحریم، اسراییل غده سرطان، آمریکا بلای جان بشریت، تهاجم فرهنگی و سنگر مسجد ارائه کنند.
هادینیا در زمینه بخش خوشنویسی این جشنواره گفت: این بخش نیز شامل گرایشهای خط شکسته، نستعلیق، نسخ، ثلث، معلی و تحریر است که خوشنویسان باید طبق متون و اشعار آییننامه این بخش آثارشان را در ابعاد 35 در50 و 70 در 100 سانتیمتر به همراه لوح فشرده به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
وی با بیان اینکه زمان برگزاری این جشنواره دهه اول اسفندماه جاری خواهد بود تصریح کرد: تکمیل و ارائه فرم مخصوص شرکتکنندگان و تحویل مدارک شخصی برای هر یک از شرکتکنندگان ضروری است و علاقمندان به شرکت در هر یک از بخشهای جشنواره «ترنج» میتوانند برای دریافت و مشاهده آییننامه به دبیرخانه هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری آذربایجان شرقی واقع در بلوار 29 بهمن، مجتمع فرهنگی هنری تبریز و یا به سایت دبیرخانه به نشانی www.kanoon.ershad-as.ir مراجعه کنند
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