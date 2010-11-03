  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۱۵

جاسبی در پیامی تاکید کرد:

13 آبان روز مبارزه با استکبار جهانی و تجلی وحدت ملی است

13 آبان روز مبارزه با استکبار جهانی و تجلی وحدت ملی است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یوم الله 13 آبان ماه را روز مبارزه با استکبار جهانی، روز تجلی وحدت ملی و تبلور بینش، آگاهی و پیشگامی دانش آموزان و دانشجویان در عرصه مبارزه با استکبار و بیدادگری دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله جاسبی در پیامی یوم ‌الله 13 آبان را روز مبارزه با استکبار جهانی و روز تجلی وحدت ملی سالروز دانسته و آورده است: "تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه به علت مخالفت با لایحه ننگین کاپیتولاسیون در سال 1343، شهادت دانش آموزان مظلوم و بی‌دفاع به دست رژیم پهلوی در سال 1357و همچنین تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در 13 آبان سال 1358 که به عنوان یکی از وقایع به یاد ماندنی تاریخ انقلاب است و روز تقابل حقیقت با خصلت‌های ناپسند قدرت طلبان و باطل اندیشان محسوب می‌شود."

این پیام می افزاید: "13 آبان ماه، روز برجسته سازی و تجلی بخشی به ارزش‌های انقلاب اسلامی است، 13 آبان یادآور روز صدور پیام انقلاب اسلامی به مظلومان و ستمدیدگان در سراسر جهان و روز مبارزه با زیاده خواهی و ناعدالتی ‌ها و روز حضور گسترده و پرشور مردم فهیم و قدرشناس ملت ایران در محکومیت توطئه های استکبار جهانی است."

جاسبی در ادامه این پیام آورده است: "در 13 آبان ماه طلیعه ‌داران عرصه عدالت طلبی برای تحقق معرفت و ارزش‌های اسلامی و استمرار و پایداری آن، قد برافراشته و برای سلامت، سعادت و سرافرازی کشور عزیزمان، هوشیارانه و قهرمانانه عقلانیت و شور انقلابی عزم خود را جذم کرده و در تمام صحنه ‌ها حضور پیدا کردند."

کد مطلب 1184461

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه