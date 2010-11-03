تغییرات قدرت در آمریکا و تاثیر آن بر خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الحیات چاپ لندن در مطلب خود می نویسد: جمهوریخواهان با پیروزی که در انتخابات میاندوره ای کنگره کسب کرده اند قدرت خود را در ساختار سیاسی آمریکا تقویت می کنند.

این روزنامه در ادامه با اشاره به تحولات خاورمیانه می نویسد: در ماههای اخیر و قبل از فرا رسیدن این تغییر محتمل بسیاری از بازیگران منطقه‌ ای در خاورمیانه مشغول به کارگیری آخرین تلاشها برای استحکام مواضع خود بوده ‌اند تا برای پیامدهای تغییر سیاست آمریکا در منطقه خود را آماده کنند.

از یک طرف به نظر می‌رسد که تلاشها برای تحکیم وفاق ملی و همگرایی بین جناحهای رقیب در لبنان به نتیجه چندانی نرسیده است.

همزمان درعراق نیز روند رایزنیهای سیاسی برای کاهش تنش بین جناحهای رقیب دستاورد چندانی نداشته است. با وجود آن که طرح جدیدی از سوی ائتلاف کردها امیدهایی ایجاد کرده، ولی با موانع فراوانی روبه‌ روست. به همین خاطر ملک عبدالله، پادشاه عربستان، از رهبران عراق دعوت کرده تا پس از مراسم حج امسال در کنفرانسی که با حمایت اتحادیه عرب برگزار می‌شود شرکت کنند.

الحیات یادآوری می‌ کند که آن چه که امروز در عراق و لبنان یا سایر کانونهای بحران مشاهده می ‌کنیم دلایل ویژه خود را دارد و محصول روندی است که از سالها پیش آغاز شده و به نتیجه فعلی رسیده است. اما همزمان شدن با جا‌بجایی قدرت در واشنگتن می‌ تواند پیچیدگیها و چالشهای نویی را برای سیاست خارجی آمریکا در منطقه ایجاد کند.

آمریکا مسلما بخشی از تاکتیکها و شگردهای خود را تغییر خواهد داد و به همین خاطر است که بازیگران منطقه ‌ای اکنون هر یک در فکر مستحکم تر کردن مواضع خود هستند. طرحهای دیپلماتیک و تمایلهای قدیمی برای گفتگو که مدتها به فراموشی سپرده شده بود اکنون دوباره فعال شده و به نظر می‌ رسد هر آن چه که زمانی حل‌ ناشدنی به نظر می رسید اکنون در مجامع مختلف و به بهانه های گوناگون مورد بحث قرار می ‌گیرد.

الحیات در پایان می‌افزاید که علاوه بر اوضاع منطقه و تغییر در واشنگتن باید عامل دیگری را که بر سناریوی سیاسی خاورمیانه تاثیرگذار خواهد بود در نظر گرفت و آن ملاقات ایران با نمایندگان گروه 1+5 است که قرار است اواسط ماه نوامبر، ماه جاری میلادی، انجام شود.