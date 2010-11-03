قانون ایجاد 23 منطقه ویژه اقتصادی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس جمهور در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی که با عنوان لایحه ایجاد یک منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و پانزده منطقه ویژه اقتصادی در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده بود را به دستگاه های ذی ربط ابلاغ کرد.



براساس این قانون به دولت اجازه داده می‌شود در شهرستان ماکو منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند.

بر اساس این قانون، همه فعالیتهای موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدی آن در منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو مجاز است.



همچنین دولت مکلف شده است تمهیدات لازم نسبت به یکسان‌سازی مقررات مربوط به ورود کالای همراه مسافر از مناطق آزاد به سایر نقاط کشور را فراهم کند.



براساس این قانون دولت مجاز است در اسـتانهای سیستان و بلوچسـتان (سیستان)، کردستان (مریوان)، خراسان جنوبی (بیرجند)، فارس (سه منطقه لامرد، نی‌ریـز و کازرون)، خراسـان‌رضوی (دوغارون)، آذربایجان‌غربی (سلماس)، اصفهان (کاشان)، چهارمحال و بختیاری (شـهرکرد)، تهران (شهرری)، همدان (جهـان‌آباد)، گلستان (اترک)، بوشهر (منطقه اقتصادی شمال استان بوشهر)، سمنان (دو منـطقه دامغان و سمنـان)، کرمانشـاه (اسلام‌آباد غرب)، اردبیل (نـمین)، خـوزسـتان (بنـدر امام خمینی« ره»)، مازندران (نوشهر)، ایلام (مهران) و کرمان (دو منطقه جازموریان و رفسنجان) در محدوده‌هایی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد منطقه ویژه اقتصادی ایجاد کند.



بر اساس این قانون، مناطق یادشده براساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/3/1384 اداره خواهند شد.