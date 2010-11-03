به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سعادت الله عباسی بعد ازظهر چهارشنبه در نشست مجمع منطقه ‌ای معاونان امور دام منطقه دوم کشور در بوشهر افزود: هم اکنون دو هزار واحد گاوشیری و 10هزار واحد پرواربندی گوساله درسطح کشور فعالیت می کنند که سالانه 902هزار تن گوشت قرمز تولید می کنند.

وی اظهار داشت: همچنین 19هزار واحد مرغداری در کشور فعال است که سالانه یک میلیون و 600 هزار تن گوشت سفید تولید می کند که این امر باعث خودکفایی کشورمان در بخش گوشت سفید شده است.

معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشورمان در زمینه تولید شیر خام نیز خودکفا شده، گفت: سالانه 9.5 میلیون تن شیر خام در کشور تولید می شود.

عباسی در خصوص افزایش قیمت تخم مرغ در کشور گفت: به طور معمول افزایش قیمت تخم مرغ درنیمه دوم سال به دلیل افزایش سرما افزایش می یابد ولی امسال با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و تاکید دولت مبنی بر اینکه قیمت مواد پروتینی نباید افزایش یابد امیداریم که این افزایش قیمت را نداشته باشیم .

معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید براینکه یکی از نیازهای ضروری بخش کشاورزی و دام کشور افزایش نقدینگی در این بخش است، گفت: با توجه به خشکسالیهای مکرر بسیاری از دامداران جوابگوی وامهایی که گرفته اند نیستند و به بانکها بدهکارند.