به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از هالیوود ریپورتر کارگردانی "تجارت کوگان" را اندرو دامینیک بر عهده دارد که براد پیت پیش از این در فیلم "قتل جسی جیمز به دست رابرت فورد بزدل" با او همکاری کرده بود.



پیت در این فیلم نقش جکی کوگان رئیس یک دارودسته تبهکاری را بر عهده دارد. دامینیک قصد دارد تا با خاویر باردم و مارک روفالو هم برای بازی در این فیلم به توافق برسد. ضمن آنکه تعدادی از بازیگران فیلم "قتل جسی جیمز به دست رابرت فورد بزدل" همچون سم راکول و کیسی افلک نیز به احتمال زیاد در "تجارت کوگان" جلوی دوربین خواهند رفت.



پیت علاوه بر بازی در این فیلم سرمایه‌گذاری هم کرده و یکی از تهیه‌کنندگان پروژه به شمار می رود. استودیوی اینفرنو تولید فیلم "تجارت کوگان" را بر عهده دارد. این استودیو هم اکنون تولید دو فیلم "خاکستری" به کارگردانی جو کارنیهن و باری لیام نیسن و "قاتل نخبه" با حضور رابرت دنیرو، جیسن استیتهم و کلایو اوون را در دست دارد.