به گزارش خبرگزاری مهر، محققان آلمانی، فرانسوی، ایرلندی، انگلیسی، آمریکایی و چینی به سرپرستی "مارک آخمن" از دانشگاه کالج کورک در ایرلند که نتایج یافته های خود را در مجله علمی "نیچر ژنتیک" منتشر کرده اند با ردیابی تکامل باکتری Yersinia pestis، عامل بروز طاعون اطلاعات بی سابقه ای در خصوص تاریخچه شیوع این بیماری مرگبار بدست آوردند.

این بررسیها نشان می دهد که اولین نمونه های این باکتری دو هزار و 600 سال قبل در چین ایجاد شده است.

این دانشمندان به منظور دستیابی به این نتایج با بررسی 933 سایت مختلف DNA از یک مجموعه شامل 286 نمونه از باکتری طاعون، 17 توالی کامل ژنوم این باکتری را با یکدیگر مقایسه کردند.

اطلاعات به دست آمده امکان ردیابی گسترش اپیدمی های تاریخی طاعون در دنیا و محاسبه سن موجهای مختلف شیوع این بیماری را فراهم کرد.

نتایج این بررسیها نشان می دهد که باسیل طاعون در چین و یا در یک منطقه بسیار نزدیک به آن ایجاد شده به تکامل رسیده و از آنجا از طریق اپیدمهای متعدد از مسیر جاده ابریشم بین سالهای 1409 تا 1433 به آفریقا راه یافته است.

این بیماری از طریق کشتیهای "ژنگ هی"، جهانگرد چینی در قرن پانزدهم به آفریقا رسیده است. به نظر می رسد که دو شخصیت "کاپیتان هوک" اروپایی و "سندباد" شرقی داستانهای هزار و یک شب با الهام از این جهانگرد چینی خلق شده باشند.

پیش از این رویداد، از سال 1347 تا 1351 میلادی، "مرگ سیاه" یا همان طاعون از آسیا به اروپا و سپس به آفریقا رسیده و منجر کاهش قابل توجه جمعیت جهانی شده بوده است. به طوری که در این دوره چین حدود یک دوم، اروپا یک سوم و آفریقا یک هشتم جمعیت خود را در اثر اپیدمی طاعون از دست داد.

آخمن در این خصوص توضیح داد: "ما می دانیم که این باکتری در چین تکامل یافته است. هرچند هیچ اطلاعاتی در خصوص اینکه چگونه به اروپا راه یافته است موجود نیست. اسناد تاریخی نشان می دهند که این بیماری از راه ملوانان از دریای خزر به ایتالیا رسیده، با وجود این نمی دانیم که چگونه در منطقه آبهای خزر شیوع پیدا کرده است."