به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیته فنی فدراسیون فوتبال صبح امروز با حضور علی کفاشیان، مهدی تاج، مهدی محمد نبی ، عزیزمحمدی ، فریدون معینی، امیرقلعه نویی ، افشین قطبی، علی دوستی مهر، اکبر محمدی ، هومن افاضلی ، مهدی ملک آباد و امیرحسین حسینی و در غیاب منصور ابراهیم زاده و غلامحسین پیروانی برگزار شد.

در پایان این نشست اعضا بر ابقا علی دوستی مهر به عنوان سرمربی تیم جوانان و اکبر محمدی به عنوان سرمربی تیم نوجوانان تاکید کردند و مقرر شد این دو به کارشان ادامه دهند.

تیم های فوتبال جوانان و نوجوانان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا موفق به صعود از گروه خود نشدند و در همان دور مقدماتی حذف شدند.