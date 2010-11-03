به گزارش خبرگزاری مهر، سایت تاریخ و آمار فدراسیون بین المللی فوتبال، رده بندی جدید سالیانه خود را اعلام کرد که در این میان، ذوب‌آهن اصفهان، صدرنشین لیگ برتر ایران و فینالیست لیگ قهرمانان آسیا، در صدر تیم های ایرانی قرار دارد.

نکته جالب توجه در فهرست اعلام شده، حضور نداشتن پرسپولیس در این رده بندی است حال آنکه نام تیم های استقلال تهران، سپاهان اصفهان و مس کرمان در این رده بندی به چشم می خورد.

براساس این رده بندی، اینتر میلان ایتالیا با 303 امتیاز، بهترین تیم جهان است و بارسلونا و بایرن مونیخ به ترتیب با 297 و 262 در مکان های دوم و سوم قرار دارند.

ذوب آهن اصفهان با 121 امتیاز از رده 150 جهان به 117 جهان صعود کرده، سپاهان اصفهان با 90 امتیاز و با 9 پله نزول در رده 203 قرار گرفته ، استقلال با 81 امتیاز از 245 به 247 تنزل کرده و صنعت مس کرمان با 66 امتیاز با 5 پله صعود در رده 352 قرار گرفته است.