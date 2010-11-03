استمرار حرکت 13 آبان باعث تقویت عزت و اقتدار ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد قنبری اظهار داشت: یوم‌الله 13 آبان، تحولی بنیادی در حرکت استقلال‌طلبانه ملت ایران بود که این واقعه موجب متاثر شدن جهان از این رویداد شد و حس استکبارستیزی را در جهان برانگیخت.

وی افزود: همه اقشار مختلف جامعه انصافا در گرامیداشت و برپایی مراسمی متناسب با شأن و جایگاه این روز ملی به پا خواسته بودند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان آمل تصریح کرد: 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، خاطره تبعید حضرت امام(ره) روز دانش‌آموز و سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به‌دست دانشجویان به عنوان مقاطع حساس تاریخ ما از یک سو و ترفندها وتوطئه‌های شوم ابرقدرت‌ها علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی از سوی دیگر رسالت و وظیفه ما را در قبال انقلاب بیش از پیش سنگین‌تر کره است.

قنبری حضور همه اقشار مردم به ویژه دانش آموزان را در این راهپیمایی پرشور توصیف کرد واظهارداشت: این حضور پرشور امروز قابل پیش بینی بود وجز این هم انتظار نمی رفت.

وی خاطرنشان کرد: می‌طلبد در روز 13 آبان علاوه بر فراهم آوردن زمینه حضور و مشارکت همه‌جانبه مردمی در راهپیمایی سعی کنیم اندیشه‌ها و آرمان‌های ارزشمند امام و انقلاب اسلامی را به طور واقعی به نسل جوان انتقال دهیم.