  1. استانها
  2. مازندران
۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۲۸

استمرار حرکت 13 آبان باعث تقویت عزت و اقتدار ایران است

استمرار حرکت 13 آبان باعث تقویت عزت و اقتدار ایران است

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان آمل گفت: استمرار حرکت 13 آبان باعث تقویت عزت، پیروزی و اقتدار ایران اسلامی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد قنبری اظهار داشت: یوم‌الله 13 آبان، تحولی بنیادی در حرکت استقلال‌طلبانه ملت ایران بود که این واقعه موجب متاثر شدن جهان از این رویداد شد و حس استکبارستیزی را در جهان برانگیخت.

وی افزود: همه اقشار مختلف جامعه انصافا در گرامیداشت و برپایی مراسمی متناسب با شأن و جایگاه این روز ملی به پا خواسته بودند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان آمل تصریح کرد: 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، خاطره تبعید حضرت امام(ره) روز دانش‌آموز و سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به‌دست دانشجویان به عنوان مقاطع حساس تاریخ ما از یک سو و ترفندها وتوطئه‌های شوم ابرقدرت‌ها علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی از سوی دیگر رسالت و وظیفه ما را در قبال انقلاب بیش از پیش سنگین‌تر کره است.

قنبری حضور همه اقشار مردم به ویژه دانش آموزان را در این راهپیمایی پرشور توصیف کرد واظهارداشت: این حضور پرشور امروز قابل پیش بینی بود وجز این هم انتظار نمی رفت.

وی خاطرنشان کرد: می‌طلبد در روز 13 آبان علاوه بر فراهم آوردن زمینه حضور و مشارکت همه‌جانبه مردمی در راهپیمایی سعی کنیم اندیشه‌ها و آرمان‌های ارزشمند امام و انقلاب اسلامی را به طور واقعی به نسل جوان انتقال دهیم.

کد مطلب 1184476

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها