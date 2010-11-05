به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس برای ارج نهادن به تلاشهای ناشران فعال در حوزه دفاع مقدس به معرفی این ناشران با توجه به دو ملاک ظواهر و محتوای آثار می‌پردازد.

امتیازات ظاهری شامل مواردی چون تعداد کتاب، کتابسازی، تعداد کل صفحات است و امتیازات محتوایی را مواردی چون نتایج گروه‌های داوری تشکیل می‌دهد.

با توجه به سیاستهای معاونت ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مبنی بر حمایت از ناشران خصوصی در این دوره از جشنواره مصوب شده است که از ناشران خصوصی دو برابر ناشران دولتی تقدیر شود.

سیزدهمین جشنواره دوسالانه "کتاب دفاع مقدس" همزمان با هفته کتاب برگزار می‌شود.

