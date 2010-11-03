احتمال تغییر 15 درصدی در برنامه پنجم / یک توصیه به دولت

مهرداد بائوج لاهوتی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص روند بررسی لایحه برنامه پنجم در مجلس اظهار داشت: حدود 65 درصد لایحه ای که دولت به مجلس داد در کمیسیون های تخصصی مجلس و تفلفیق مجلس مورد اصلاح جزئی قرار گرفت و 29 درصد از مواد آن اصلاح کلی شد و 10 درصد از لایحه هم حذف شد.

وی گفت: آنچه پیش بینی می شود این است که این لایحه 10 تا 15 درصد نیز در صحن مجلس دچار تغییر شود. نمایندگان نگرانی هایی دارند که در حین بررسی مواد این لایحه نگرانی هایشان را از طریق موافقت یا مخالفت بیان می کنند و استدلال این نمایندگان در رای مجلس تاثیرگذار است و نمی توان توقع داشت که گزارش کمیسیون تلفیق عینا در مجلس به تصویب برسد.

نماینده لنگرود قطع وابستگی دولت به نفت، پایه گذاری صندوق توسعه ملی، تلاش برای کاهش نرخ بیکاری و تلاش برای تحقق اصل 44 قانون اساسی را از مهمترین ویژگی های برنامه پنجم توسعه خواند و گفت: در تاسیس صندوق توسعه ملی تلاش شده 20 درصد ازدرآمد نفت برای کمک به بخش غیر دولتی و بخش خصوص در نظر گرفته شود و بر اساس آن دولت حق استفاده از این 20 درصد درآمد نفت را نخواهد داشت.

وی یاد آور شد: با ایجاد این صندوق بخش خصوصی که تا کنون به عنوان عامل اقتصادی مهم در کشور نقش کمرنگی داشت تقویت خواهد شد.

لاهوتی ابراز امیدواری کرد با تلاش نمایندگان ضعف برنامه پنجم در صحن علنی برطرف شده و یک برنامه قابل تحقق در مجلس به تصویب برسد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به عدم گزارش دولت از برنامه چهارم توسعه به نمایندگان اظهار داشت: درست است که کمیسیون های تخصصی هر کدام از ظرفیت عملکرد دولت در دستگاه های مختلف در برنامه چهارم مطلع شده اند ، اما دولت موظف بود گزارشی از این برنامه را به صورت جمع بندی شده به مجلس ارائه کند تا نواقص برنامه ریزی در کشور نیز مشخص شود.

وی گفت: از جمله نقص های برنامه نویسی در کشور ما آن است که تکالیفی برای دولت در نظر گرفته می شود اما منابع آن وجود ندارد در این راستا اگر دولت گزارشی از چگونگی عملکرد خود در برنامه را به مجلس ارائه کند مطمئنا در رفع این نواقص موثر خواهد بود. به عنوان مثال ما در بخش حمل و نقل در قانون برنامه چهارم تکلیفی حدود 133 هزار میلیارد تومان به تصویب رساندیم که منابع قابل تحقق آن یک چهارم این رقم بود بنابراین نمی توان همه تقصیرها را به گردن دولت انداخت. دولت آنجا مقصر است که گزارشی از برنامه ارائه نمی کند .

لاهوتی همچنین به دولت توصیه کرد برای خود تعهدات بیشتر از بودجه در نظر نگیرد.

وی گفت: به عنوان مثال در بخش حمل و نقل 108 میلیارد تومان از تعهدات دولت در سفرهای استانی باقی مانده است این تعهدات اضافه بر تعهداتی است که در بودجه برای دولت مشخص شده است وضعیت به گونه ای است که ما در مجلس تلاش می کنیم دولت در یک مسیر مشخص حرکت کند اما با این افزایش تعهدات شاهد عدم هماهنگی در مسیر تنظیم بودجه و تعهدات دولت هستیم.

نماینده لنگرود از جمله این تعهدات را طرح حرم به حرم دانست و گفت: زمانی که این طرح مطرح شد باعث خشنودی همه مردم و مسئولان شد اما سئوال این است که آیا با وجود پروژه های نیمه تمام مانند آزادراه شمال - تهران که 13 سال است کار اجرای آن شروع شده و 2 هزار و 400 میلیارد تومان برآورد مالی آن است و در طول 13 سال تنها 250 میلیارد تومان برای آن هزینه شده است آیا طرح حرم به حرم عملیاتی خواهد شد؟

وی گفت: یا باید پروژه های نیمه تمام را متوقف کنیم یا اینکه این پروژه را اجرا نکنیم که در هر دو حالت این یک آسیب است.

وی گفت: کسی در خدمتگزاری دولت تردیدی ندارد اما اگر این خدمتگزاری بدون هدف و برنامه باشد آسیبی که در مسیر حرکت وارد می کند بیشتر از منفعت آن است.