به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مهرداد پولادی و میلاد فخرالدینی بازیکنان تیم مس کرمان را به یک جلسه محرومیت و 5 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

این کمیته همچنین فرزاد حاتمی، داود حقی و محسن بیات بازیکنان تیم صبای قم را به یک جلسه محرومیت و به ترتیب به مبلغ 7 ، 5 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. ضمن اینکه حمیدرضا فرزانه و مرتضی کاشانی تا اطلاع ثانوی از همراهی تیم صبای قم محروم شدند.

کمیته انضباطی عباس مرادی قائم مقام باشگاه صبای قم را نیز تا اطلاع ثانوی از هرگونه مصاحبه مرتبط با فوتبال ممنوع و تاکید کرد درصورت انجام هرگونه مصاحبه از حضور بر روی نیمکت این تیم محروم خواهد شد.

دیدار تیم‌های مس کرمان و صبای قم در چارچوب هفته سیزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در ورزشگاه باهنر کرمان برگزار شد، با برتری 2 بر یک مس کرمان به پایان رسید. این دیدار که به قضاوت محسن قهرمانی برگزار شد در 10 دقیقه پایانی با جنجال همراه بود.