ملاقات نخست وزیر استرالیا با مقامات اندونزیایی با یک موضوع مهم

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مطبوعات روز چهارشنبه جاکارتا، نخست وزیر استرالیا در کنفرانس خبری مشترک با رییس جمهور اندونزی گفت: دولت استرالیا از تقاضای بخشش خانم "کربی" قاچاقچی استرالیایی محکوم در اندونزی حمایت می کند.

"کربی" به دلیل قاچاق چهار کیلوگرم مواد مخدر به جزیره بالی در سال 2004، به بیست سال زندان محکوم شده است.

"جولیا گیلارد" افزود: به عنوان نخست وزیر استرالیا در گفت و گو با رییس جمهور اندونزی در خصوص برخی شهروندان استرالیایی به ویژه خانم کربی مذاکره کردم و حمایت دولت استرالیا از تقاضای بخشش برای او را اعلام کردم.

رییس جمهور اندونزی نیز گفت: اگرچه قوانین مالزی اختیار بخشش به شهروندان محلی و خارجی را به رییس جمهور داده است، اما این مساله نیازمند ملاحظات بیشتری به ویژه در مورد جرایم شدید و جدی است.

"یودهویونو" افزود: من به استقلال سیستم قضایی اندونزی احترام می گذارم اما در عین حال در مورد پرونده خانم کربی بر مبنای سیستم ما برخی تخفیف ها در مجازات وجود دارد.

وی خواستار همکاری بیشتر استرالیا و اندونزی در زمینه استرداد مجرمین، قوانین متقابل و انتقال محکومین در آینده شد.

جولیا گیلارد نخست وزیر استرالیا صبح امروز اندونزی را به مقصد استرالیا ترک کرد.

