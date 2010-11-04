56 تعاونی صید پره در نوار ساحلی گیلان فعالیت دارند

محمد محبوب در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه ذخایر ماهیان استخوانی خزر در گیلان تنها برای فعالیت نیمی از تعاونی های صید پره استان مناسب است بر لزوم تعدیل تعداد پره های صیادی تاکید کرد.

وی اظهار داشت: دراستان مازندران با اینکه دو برابرگیلان نوارساحلی دارد فقط 30 تعاونی پره و در استان گلستان که 270 کیلومترنوار ساحلی دارد کمتر از 10 تعاونی پره به صید ماهیان استخوانی مشغول هستند.

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات گیلان همچنین با اعلام اینکه کاهش تعداد تعاونی های صید پره گیلان ازبرنامه های جدی شیلات است، گفت: براساس طرح تعدیل تعاونی های صید پره گیلان و اقتصادی کردن فعالیت آنها که درکمیته زیربنایی هیئت دولت تصویب شده است، با آغاز برنامه پنجم توسعه کل کشوربه تدریج و متناسب با بودجه های سنواتی، تعداد تعاونی های صید پره گیلان به نصف کاهش خواهد یافت.

وی در ادامه ضمن تشریح دلیل زیاد بودن تعداد تعاونی های صید پره در گیلان یادآور شد: درگذشته مسئولان وقت برای کاهش مشکل بیکاری در گیلان و ایجاد فرصتهای شغلی جدید، بدون درنظرگرفتن مباحث کارشناسی و بی توجه به دورنمای افزایش تعداد تعاونی های پره برای تاسیس این تعاونی ها مجوز صادر کردند که نتیجه آن صید بی رویه در سالهای گذشته و کاهش شدید ذخایر ماهیان استخوانی بوده است.