محمدرضا نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بارش برف که از صبح سه شنبه در بخش لاریجان باریدن گرفته و همچنان در برخی مناطق این بخش همچنان ادامه دارد، 5 تا 30 سانتی متر برف بر زمین نشست.

وی اضافه کرد: در حال حاضر راه های ارتباطی تمامی روستاهای این بخش باز و تردد در آنها جریان دارد.

بخشدار لاریجان آمل همچنین تصریح کرد: برق ساکنان بیشتر نقاط این بخش که براثر بارش سنگین برف و شکسته شدن شاخه های درختان از صبح امروز قطع شده بود با تلاش ماموران اداره برق این بخش و شهرستان آمل وصل به شکبه سراسری برق متصل شد.

نصیری تصریح کرد: بارش برف اکنون در ارتفاع بیش از 17 متری از سطح زمین در بخش لاریجان ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه بارش بارف در این موقع از سال در این بخش سابقه نداشته است، اضافه کرد: اکنون سرمای بیش از حد در این بخش وجود دارد و هیچ مشکلی در تامین سوخت مورد نیاز مردم وجود ندارد.

بخشدار لاریجان با اشاره به اینکه جاده پرتردد هراز نیز با حضور ماموران راهداری و نمک پاشی روی سطح جاده ها باز و تردد در آن جریان دارد، خاطرنشان کرد: براثر بارش برف، خوشبختانه مشکلاتی برای مسافران عبوری جاده هراز نبوده و هیچ مسافری هم در این محور گرفتار برف و سرما نشده است.

بخش کوهستانی و ییلاقی لاریجان شهرستان آمل با حدود 80 روستا و بیش از 10 هزار نفر جمعیت در مسیر آمل به تهران در محور هراز واقع شده است.