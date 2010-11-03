عملیات راه آهن مشهد - بجنورد - گرگان بیش از بزرگراه خرم زال اهمیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، حمید بهبهانی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری آشخانه افزود: تا کنون یک سرمایه گذار خارجی اعلام امادگی خود را برای اجرای پروژه راه آهن مشهد - بجنورد - گرگان کرده است و درصورت توافق به طور قطع این پروژه با سرعت هرچه بیشتر اجرایی می شود.

وی تصریح کرد: وزارت راه و ترابری بدنبال جذب سرمایه گذار خارجی و یا داخلی برای این طرح ملی که خط آهن شمال را به جنوب ارتباط می دهد، است.



بهبهانی همچنین طرح راه آهن جوین - اسفراین - بجنورد را از دیگر پروژه های مهم بخش وزارت راه و ترابری در دور سوم سفر استانی هیئت دولت برشمرد.



وی اظهار داشت: با اجرای این خط راه آهن تحول خوبی در استان خراسان شمالی ایجاد می شود.



وی اضافه کرد: در سالجاری ردیف اعتباری برای این پروژه پیش بینی شده و در سنوات آینده نیز اعتبار خوبی برای تسریع در اجرای این پروژه اختصاص داده می شود.



نماینده احمدی نژاد در مانه و سملقان در خصوص طرح هدفمند کردن یارانه ها نیز گفت: با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها سالانه 110 هزار میلیارد تومان پول نقد در اختیار مردم قرار می گیرد و این مبلغ کمک خوبی به اقشار آسیب پذیر خواهد بود.



وی اظهار داشت با اجرای این طرح فاصله طبقاتی در کشور ایران به مقدار زیادی کاهش می یابد.



وی ریسک پذیری را مهمترین اهرم مدیریتی در کشور دانست و گفت: مدیران اجرایی با جگر شیر داشته باشند و اگر غیر این باشد نباید مسئولیت پذیری کنند.



وزیر راه و ترابری گفت: امروز بسیاری از پروژه های عمرانی در بخش راه ها با اعتبار اندک شروع شده و پس از چند سال نیز با صرفه جویی در هزینه ها و مدیریت به اتمام می رسد.



بهبهانی آغاز عملیات اجرایی قطعه دوم چهار خطه شدن محور بجنورد - جنگل گلستان را از طرحهای مهم از محل سفر استانی هیئت دولت دانست و اظهار داشت: در حال حاضر وزارت راه و ترابری بدون ردیف اعتبار مشخص این پروژه را شروع کرده و با پیگیری مسئولان استانی و وزارت راه به طور قطع این پروژه در مدت زمان مناسبی به بهره برداری می رسد.



وزیر راه و ترابری در شهرستان مانه و سملقان علاوه بر کلنگزنی باند دوم بزرگراه آشخانه به آزاد شهر و تقاطع غیرهمسطح قره سیلاب، یک سالن سرپوشیده ورزشی و یک کارخانه نخریسی را در این شهرستان نیز افتتاح کرد.