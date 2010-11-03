به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال نیجریه با سرمربی حال حاضر خود برای دیدار دوستانه با تیم ایران به تهران می آید اما قرار است در این بازی سرمربی جدید نیجریه نیز از جایگاه عملکرد این تیم را ارزیابی کند.

سایت فدراسیون فوتبال ضمن اعلام این خبر نوشت: تیم ملی نیجریه 26 آبان 89 در ورزشگاه آزادی تهران تحت مربیگری استین اگواوئن به مصاف تیم ایران خواهد رفت. کمیته فنی فدراسیون فوتبال نیجریه روز پنجشنبه با استفن کشی و سامسون سیاسیا به عنوان گزینه های جانشینی مربی فعلی تیم ملی این کشور گفت و گو خواهد کرد.

گفته می شود یکی از آنها ظرف چهار روز آینده به عنوان مربی جدید انتخاب شده و از روز 10 آذر رسما فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. کریستوفر گرین از اعضای کمیته اجرایی فدراسیون نیجریه در این باره اعلام کرده است که مربی جدید همراه تیم به تهران می آید تا از نزدیک عملکرد بازیکنان را ارزیابی کند.