به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید عبدالحسینی روز چهارشنبه در حاشیه نخستین کنفرانس گردشگری سلامت کشورهای اسلامی در بیمارستان رضوی مشهد در جمع خبرنگاران افزود: تعرفه خدمات درمانی به بیماران خارجی قطعا باید بیش از تعرفه بیماران داخلی باشد زیرا دولت هیچ یارانه ای به بیمارستانها برای ارائه خدمات به بیماران خارجی نمی دهد و اگر این تعرفه یکسان باشد قطعاً بیمارستانها از جذب بیماران خارجی استقبال چندانی نمی کنند.

وی گفت: چند سالی است که موضوع گردشگری سلامت در کشور ما نیز جدی شده و با توجه به برخورداری از امکانات، تجهیزات پزشکی و به خصوص پزشکان متخصصی که در دنیا بهترین هستند می توانیم در جذب بیماران خارجی و توسعه گردشگری سلامت حرفهای زیادی در سطح منطقه وحتی جهان بزنیم.

رئیس بیمارستان رضوی مشهد ادامه داد: ایران بهترین پزشکان متخصص دنیا را دارد و در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی، این پزشکان ایرانی هستند که در سمت رئیس بیمارستان یا سمتهای علمی دیگر گرداننده اصلی مراکز درمانی هستند.

وی گفت: با این حال در زمینه توریسم درمانی تاکنون یک فکر و برنامه ریزی منسجم در کشور نداشته ایم اما چند سالی است که به صورت علمی وارد این عرصه شده ایم و به این سمت پیش می رویم که در جهان اسلام و کل دنیا یکی از مراکز اصلی درمان بیماران کشورهای مختلف باشیم.

عبدالحسینی اضافه کرد: بیمارستان رضوی مشهد با بهره گیری از کادر تخصصی و فوق تخصصی پزشکی و نیروهای توانمند پرستاری و نیز برخورداری از آخرین تکنولوژیهای روز دنیا برای کسب استانداردهای جهانی آمادگی کامل دارد و تیم ارزیاب کانادایی هم که برای بازرسی این بیمارستان آمده بودند اعلام کردند که این بیمارستان هیچ مشکلی برای اخذ مجوز بین المللی ندارند و شاید این بیمارستان اولین بیمارستانی باشد که گواهینامه بین المللی بیمارستانی را کسب کند.

وی ادامه داد:‌ خدمات این بیمارستان نه تنها به بیماران داخلی از سراسر کشور ارائه می شود بلکه هر ماه به حدود 150 تا 200 بیمار از کشورهای عربی مثل امارات و حتی عربستان و همچنین از کشورهای آسیای میانه مانند اوکراین و تاجیکستان ارائه می شود و البته هزینه و تعرفه این خدمات حدود یک هشتم هزینه این خدمات در کشورهای دیگر است.

وی گفت: بسیاری از این مراجعه کنندگان خارجی در ابتدا برای چکاپ می آیند اما در برخی مواقع ممکن است یک نوع بیماری در آنها تشخیص داده شود که متعاقب آن مراحل درمان نیز در همین بیمارستان برای بیمار خارجی انجام می شود.

عبدالحسینی در پاسخ به این پرسش که برای جذب بیمار خارجی با چه مشکلی مواجه هستید، گفت: تنها مشکل ما کمبود جا است و با توجه به اینکه باید در مرحله اول جوابگوی بیماران داخلی باشیم در صدد ساخت یک بیمارستان جدید و مجهز در کنار ساختمان فعلی بیمارستان رضوی هستیم که در آن ساختمان حدود 30 تخت از مجموع 200 تخت جدید را به بیماران خارجی اختصاص می دهیم.