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۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۱۶

آمل میزبان مسابقات اسکیت سرعت مازندران شد

آمل میزبان مسابقات اسکیت سرعت مازندران شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت اسکیت مازندران از برگزاری مسابقات اسکیت سرعت قهرمانی نونهالان و نوجوانان این استان در روز جمعه به میزبانی شهرستان آمل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خیری نیا ظهر چهارشنبه در جلسه این هیئت گفت: این مسابقات  روز جمعه هفته جاری در پیست اسکیت دانشگاه شمال آمل که تنها پیست اسکیت استاندارد در مازندران است، برگزار می شود.

وی افزود: این مسابقات در دو بخش دختران و پسران و در رده سنی نونهالان و نوجوانان برگزار می شود.

رئیس هیئت اسکیت مازندران با بیان اینکه این مسابقات با حضور 9 تیم در لیگ بانوان از شهرهای آمل، بابل، بابلسر، ساری، تنکابن، نوشهر، قائمشهر، نور و سلمانشهر برگزار می شود، گفت: هر تیم در مجموع با 12 اسکیت باز در این رقابتها شرکت می کند.

خیری نیا اضافه کرد: در لیگ پسران نیز هفت تیم حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: مسابقات اسکیت سرعت لیگ مازندران در مواد "200- 300-  500 - هزار و پنج هزار متر سرعت و سه هزار متر امدادی برگزار می شود.

رئیس هیئت اسکیت مازندران خاطرنشان کرد: لیگ اسکیت نوجوانان و جوانان در بخش بانوان استان نیز 21 آبان ماه در آمل برگزار خواهد شد.

بیش از سه هزار ورزشکار مازندرانی در رشته اسکیت سازماندهی شدند.

کد مطلب 1184499

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