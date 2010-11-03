نمایشگاه اختصاصی ایران در استانبول ترکیه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، در این دوره از نمایشگاه از تاریخ 11 تا 14 آذرماه امسال ترتیب می یاید، انواع کالاها و خدمات صادراتی کشورمان از فناوری های پیشرفته و کیفیت بالا در این دوره از نمایشگاه در معرض دید عموم قرار می گیرد.

شرکت های تعاونی آذربایجان شرقی فعال در حوزه تولید و صادرات نیز می توانند به منظور حضور فعال در این دوره از نمایشگاه با بهره مندی از یارانه های نمایشگاهی سازمان توسعه تجارت ایران به اداره کل تعاون آذربایجان شرقی مراجعه کنند.

با توجه به اهمیت بازار ترکیه برای محصولات صادراتی کشورمان و روابط سیاسی و بازرگانی مناسب بین ایران و ترکیه برنامه ریزی های گسترده ای صورت گرفته است تا این دوره از نمایشگاه با کیفیت بسیار بالایی برگزار شود.

نمایشگاه اختصاصی ایران در ترکیه با همکاری سازمان توسعه تجارت و شرکت نمایشگاه های بین المللی آذربایجان غربی در استانبول ترکیه ترتیب می یابد.

با توجه به گستردگی و اهمیت برگزاری این نمایشگاه شرکت های تعاونی علاقه مند به مشارکت در این نمایشگاه می توانند به اداره امور تعاونی های اداره کل تعاون استان مراجعه کنند.

این گزارش می افزاید، شرکت های تعاونی علاقه مند به مشارکت در این دوره از نمایشگاه حداکثر تا پایان آبان ماه امسال فرصت دارند تا نسبت به ثبت نام و تکمیل فرم های مربوطه اقدام کنند.