به گزارش خبرنگار مهر، قاسم نائیج ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: تیم کاله جوان مازندران با پشت سر گذاشتن تمرینات فشرده بدنسازی در حال حاضر در مراحل پایانی آمادگی قرار دارد.

وی با بیان اینکه تیم کاله از مردادماه تمرینات آماده سازی خود را در آمل آغاز کرده واکنون به 60 تا 70 درصد آمادگی خود برای شرکت در مسابقات لیگ رسیده است، افزود: به طور حتم تا قبل از آغاز بازیها تا هفته آینده تیم به آمادگی و هماهنگی کامل خواهد رسید.

سرمربی تیم والیبال کاله جوان مازندران ادامه داد: با حمایت مسئولان کاله، امسال تیم والیبال این باشگاه را برای حضور در رقابتهای لیگ دسته یک والیبال باشگاه های کشور به خوبی تقویت کرده ایم و با قدرتی مضاعف به میدان مسابقات می رویم.

نائیج با بیان اینکه تیم کاله جوان از جمله تیم های لیگ دسته یک است که حتی یک بازیکن غیربومی جذب نکرده است، تصریح کرد: امیدواریم با تکیه بر بازیکنان بومی شهرستان آمل بتوانیم نتایجی در حد واندازه مازندران و شهرستان آمل در لیگ امسال داشته باشیم.

وی افزود: همه بازیکنان کاله مازندران از والیبالیستهای جوان شهرستان آمل هستند که بیشتر آنان تجربه زیادی در بازیهای لیگ ندارند.

سرمربی تیم کاله جوان آمل با بیان اینکه باشگاه کاله همه امکانات را به طور کامل در اختیار تیم قرار داده است تا تمرینات این تیم به طور منظم و بدون وقفه برگزار شود، اضافه کرد: مهمترین مشکل تیم در دوران آماده سازی، نامناسب بودن کفپوش و سیستم ضعیف روشنایی سالن ورزشی پیامبر اعظم آمل بود که امیدواریم مسئولان تربیت بدنی شهرستان تا پیش از آغاز مسابقات لیگ این مشکلات را برطرف کنند.

نائیج همچنین به تیم های همگروه کاله جوان در بازیهای لیگ دسته یک اشاره کرد و گفت: همه تیم لیگ یکی ازانگیزه های بالایی برای صعود به لیگ برتر برخوردار هستند واین رقابت میان تیم ها را حساس ونزدیک می کند.

وی خاطرنشان کرد: تیم کاله جوان مازندران هم با حمایت تماشاچیان خودی و تلاش بازیکنان، تیم خطرناکی برای حریفان خود خواهد بود واین تیم هیچ وقت زنگ تفریحی برای سایر تیم ها نخواهد بود.

تیم کاله جوان مازندران به همراه شهیدحاتم نور، دو نماینده مازندران هستند که امسال در رقابتهای لیگ دسته یک والیبال باشگاه های کشور حضور خواهند داشت.

فصل جدید رقابتهای لیگ دسته یک باشگاه های کشور از روز چهارشنبه هفته آینده با برگزاری هشت مسابقه در سراسر کشور آغاز خواهد شد.