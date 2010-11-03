به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، غلامرضا حیدری بعد از ظهر چهارشنبه در جمع نمایندگان مجمعهای گوناگون صنفی دانشجویان این دانشگاه با اشاره با عدم استفاده چندین ساله از سایت پردیس گفت: ساخت سایت پردیس 15 سال پیش به پایان رسیده بود اما به دلیل نبود تجهیزات و امکانات لازم بهره ‌برداری از آن امکان پذیر نبود.

وی افزود: اما با تلاشهای صورت گرفته و جذب اعتبارات مورد نیاز توانستیم این سایت را راه اندازی کنیم اما این سایت دچار مشکلات متعددی است که به دنبال رفع آنها هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: در سایت پردیس هزینه ‌های بسیار زیادی برای تکمیل و تجهیز به پیشرفته ‌ترین امکانات آموزشی و آزمایشگاهی پرداخت شد تا مکانی درخور دانشجویان و اعضای هیئت علمی باشد .

حیدری افزود: فضای آموزشی و آزمایشگاهی سایت پردیس ازجمله کاملترین و پیشرفته ‌ترین فضاها در نوع خود است که در مقایسه با دانشگاه‌ های هم تیپ خود وضعیت بسیار مناسبی دارد .

وی گفت: سالن ویدئوکنفرانس سایت پردیس با ظرفیت 80 نفر که برای برگزاری کلاسهای مجازی مورد استفاده قرار می‌ گیرد به اتمام رسیده و در آینده نزدیک به بهره ‌برداری خواهد رسید .

حیدری افزود: در سایت پردیس دانشگاه مجموعه ورزشی چند منظوره و سالن اجتماعات بسیار پیشرفته و کاملی ساخته‌ خواهد شد که مراحل مطالعاتی آنها به اتمام رسیده و به زودی عملیات اجرایی آن آغاز می شود .