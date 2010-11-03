علی بابایی کارنامی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: صندوق تامین اجتماعی محلی سیاسی برای افراد و گروههای سیاسی نیست بلکه تضمین کننده امنیت کارگران از نظر اجتماعی، درمانی، رفاهی و در یک کلام تامین کننده رفاه زندگی کارگران زحمتکش و خدمتگزار جامعه است.

عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: صندوق تامین اجتماعی نباید محل امنی برای منفعت طلبان سیاسی و گروههای مختلفی به غیر از آنچه که برای این صندوق تعریف شده است باشد و به مرور زمان این صندوق راه اصلی را گم کرده و از وظایف اصلی خود دور شود.

بابایی کارنامی به مدیریت حاکم بر صندوق تامین اجتماعی هشدار داد و افزود: چنانچه مدیریت حاکم بر صندوق تامین اجتماعی در روند کاری خود تجدیدنظر نکند و نگاه مدیریتی را تغییر ندهد نمایندگان این قشر زحمتکش جامعه مجبور می شوند برای دفاع از کارگران در موعد مشخص اقدامات لازم را انجام دهند و امیدواریم که دیگر شاهد نباشیم شخصیتهای سیاسی با ابزار سازمان به دنبال منافع کوتاه و بلندمدت خود باشند.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار مازندران در ادامه به حرمت کارگران اشاره کرد و افزود: متولیان تامین اجتماعی حرمت کارگران را حفظ کرده و در کارهای که مربوط به زندگی و رفاه کارگران همچنین خانواده های آنها می شود نگاهی ویژه داشته باشند.

بابایی کارنامی از زحمات مدیرکل تامین اجتماعی مازندران تشکر کرد و یادآور شد: از تعدادی مدیر که در سازمان تامین اجتماعی زحمت می کشند باید تشکر کرد ولی درخواست تشکلهای کارگری آن است تا بازنشستگی کارگران واحدهای صنفی و صنعتی همانند نکاء چوب، تجهیزات و مدارس و دیگر واحدها هرچه زودتر به نتیجه مطلوب برسد.

عضو کانون هماهنگی شورا های اسلامی کار کشور خاطر نشان کرد: تشکلهای کارگری به دنبال حمایت از کارگران و زحمتکشان جامعه بوده و از تمام ظرفیتهای موجود برای رسیدن به این مهم استفاده خواهد کرد تا این عزیزان در کمال آسایش و آرامش به خدمتگزاری خود به انقلاب و رهبری ادامه دهند.