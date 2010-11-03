عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ برتر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این مطلب افزود: پس از جلسه ای که با اعضای هیئت رئیسه سازمان لیگ داشتیم کاهش قیمت بلیت مسابقات لیگ برتر مورد موافقت قرارگرفت و از این پس تماشاگران ورزشگاه آزادی می توانند بلیت مسابقات را با مبالغ 5 هزار تومان برای قسمت جایگاه و 3 هزار تومان برای سایر بخش های طبقه اول خریداری کنند.

وی اظهار داشت: نرخ بلیت طبقه دوم همچنان 2 هزارتومان خواهد بود و تغییری نکرده است.

رئیس سازمان لیگ تصریح کرد: این کاهش قیمت به دنبال توصیه سازمان تربیت بدنی برای کمک به هواداران و علاقمندان فوتبال و رفاه حال بیشتر آنها صورت می گیرد.

وی در عین حال یادآور شد: قیمت چاپ شده بر روی بلیت مسابقات لیگ برتر همچنان همان نرخ های قبلی خواهد بود و قرار است مابه التفاوت این کاهش قیمت از سوی سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال جبران شود.