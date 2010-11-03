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۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۱۱

عزیز محمدی با تایید خبر مهر:

قیمت بلیت‌ها به 5 و 3 هزار تومان کاهش یافت/ توصیه سعیدلو عملی شد!

قیمت بلیت‌ها به 5 و 3 هزار تومان کاهش یافت/ توصیه سعیدلو عملی شد!

رئیس سازمان لیگ برتر با تایید خبر خبرگزاری مهر از کاهش قیمت بلیت مسابقات لیگ برتر خبر داد و گفت: از این پس به جای بلیت های 8 و 4 هزار تومانی این بلیت ها با مبالغ 5 و 3 هزار تومان در اختیار تماشاگرانی که به ورزشگاه آزادی تهران می‌آیند، قرار خواهد گرفت.

عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ برتر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این مطلب افزود: پس از جلسه ای که با اعضای هیئت رئیسه سازمان لیگ داشتیم  کاهش قیمت بلیت مسابقات لیگ برتر مورد موافقت قرارگرفت و از این پس تماشاگران ورزشگاه آزادی می توانند بلیت مسابقات را با مبالغ 5 هزار تومان برای قسمت جایگاه و 3 هزار تومان برای سایر بخش های طبقه اول خریداری کنند.

وی اظهار داشت: نرخ بلیت طبقه دوم همچنان 2 هزارتومان خواهد بود و تغییری نکرده است.

رئیس سازمان لیگ تصریح کرد: این کاهش قیمت به دنبال توصیه سازمان تربیت بدنی برای کمک به هواداران و علاقمندان فوتبال و رفاه حال بیشتر آنها صورت می گیرد.

وی در عین حال یادآور شد: قیمت چاپ شده بر روی بلیت مسابقات لیگ برتر همچنان همان نرخ های قبلی خواهد بود و قرار است مابه التفاوت این کاهش قیمت از سوی سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال جبران شود.

کد مطلب 1184518

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