به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه حوزه هنری این نمایش از سه‌شنبه 18 آبان‌ماه به مدت 30 شب در تماشاخانه مهر روی صحنه می‌رود. پیش از این از تاریخ 23 تا 29 مهرماه این تماشاخانه میزبان نمایش‌های بخش صحنه‌ای جشنواره هفتم تئاتر ماه بود.

"آقا ممنون" در بخش صحنه‌ای هفتمین جشنواره تئاتر ماه حضور داشت. این نمایش درباره سفر عده‌ای زائر به کربلا است که در میان راه متوجه می‌شوند پولشان دزدیده شده است. رضا ذاکرزاده، روزبه اختری، فرامرز قلیچ‌خانی، معصومه شیخ صادق، حسین متحد بازیگران این نمایش چهارده پرسوناژه هستند.

"آقا ممنون" در چند بخش از جشنواره ماه موفق به دریافت جوایزی شد. این نمایش جایزه سوم نمایشنامه‌نویسی را توسط کاوه مهدوی، جایزه دوم موسیقی توسط افشین ایل‌بیگیان و همچنین جایزه دوم و سوم بازیگری مرد از سوی امیر کربلایی‌زاده و روزبه اختری از آن خود کرد.