به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مجید هدایت ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از مراکز صنعتی شیراز در جمع خبرنگاران گفت: طی دو ماه آینده کارخانه ایران خودروی شیراز حدود 400 نفر را در فاز اول جذب خواهد کرد که این افراد باید آموزشهای لازم را فرا گیرند.

وی ادامه داد: هزینه فاز یک این مجموعه حدود 200 میلیارد ریال است که تا به امروز تمامی شرکا در موارد مختلف همکاری لازم را داشته اند.

معاون وزیر صنایع و معادن با تاکید بر همکاری تمام بخشهای زیرساختی برای راه اندازی سریع این کارخانه گفت: همکاری تمامی مسئولین برای راه اندازی این طرح ملی مناسب بوده است ولی اگر در بخش آب، برق و گاز نیز این همکاری شدت یابد سرعت کار افزایش خواهد یافت.

وی یادآور شد: تست سرد خط مونتاژ در آذر ماه و تست گرم نیز در اوایل بهمن انجام خواهد شد.

معاون وزیر صنایع و معادن با بیان اینکه سفارشات مناسبی برای این کارخانه دریافت کرده ایم، تاکید کرد: به طور یقین با راه اندازی این کارخانه تولیدات ایران خودرو نیز افزایش خواهد یافت.

در ادامه استاندار فارس نیز گفت: روند روبه رشد خط تولید پژو پارس شیراز در حال سرعت گرفتن است.

روح الله احمدزاده همچنین بیان کرد: پیش بینی می شود که استقرار تجهیزات و خط تولید در این مجموعه تا نیمه دی ماه به پایان برسد.