حسین جعفری روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: جشن ملی "روز خانواده" در تهران نیز با حضور رئیس جمهور و 12 هزار خانواده فرهنگی برگزار خواهد شد.

وی تاکید بر ضرورت احیای نقش بنیادین خانواده و تلاش برای استحکام و اعتلا این نهاد را مهمترین اهداف برگزاری این جشن ملی عنوان کرد و افزود: تاکید بر اهمیت خانواده به عنوان واحد اصلی جامعه و تحلیل منطقی مشکلات و خطرهای تهدید کننده نظام خانواده از جمله مباحثی است که تلاش می شود در روز خانواده به آن پرداخته شود.

جعفری با اشاره به رواج طلاق عاطفی به عنوان مهمترین آسیب اجتماعی کشور در شرایط کنونی اضافه کرد: رواج این پدیده در جامعه و عدم توجه به آن می تواند کیان و بنیانهای خانواده ها را متزلزل و بحرانهای جدی در پی داشته باشد.

وی راه اندازی و فعالیت بیش از 163 مرکز مشاوره و راهنمایی خانواده در کشور را یادآور شد و ابراز داشت: این مراکز در راستای کاهش مشکلات و بحرانهای تربیتی و اجتماعی راه اندازی شده است.

این مسئول با بیان اینکه این مراکز تا پایان امسال به 203 مورد افزایش می یابد، تصریح کرد: در آینده ای نزدیک تلاش خواهیم کرد تا حداقل در هر منطقه یک مرکز راهنمایی و مشاوره خانواده ایجاد شود.

وی با برشمردن اهمیت و منزلت ویژه خانواده در جامعه ایرانی متذکر شد: خانواده در پاسخ به نیازهای فطری انسان شکل گرفته و جایگاهی است که در آن به نیازهای فطری بشر به صورت معقول و طبیعی پاسخ داده می شود.

جعفری در پایان میانگین بروز بحران اجتماعی در استانها را متفادت عنوان کرد و از اجرای طرحهای مختلف از جمله ایجاد صندلی اولیا در کلاس درس، آموزش والدین در حیاط مدرسه، بالا بردن سطح آگاهی اولیا، ایجاد مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده در تمام شهرستانها و... خبر داد.