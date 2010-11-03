یارانه نقدی علی الحساب مازنی ها واریز شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرداخت یارانه نقدی علی الحساب به حساب سرپرستان خانوار متقاضی براساس برنامه تنظیمی بوده سرپرستان خانوار 12 استان باقی مانده براساس اعلام رسمی سازمان هدفمندسازی یارانه ها، یارانه نقدی علی الحساب به حساب آنها و خانواده هایشان واریز می شود.

تاکنون یارانه نقدی خانوار متقاضی در استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، ایلام، گیلان، سیستان و بلوچستان، قزوین، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان شرقی، همدان، گلستان، کردستان، قم، آذربایجان غربی و بوشهر واریز شده است.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.