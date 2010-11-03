  1. استانها
  2. مازندران
۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۲۳

یارانه نقدی علی الحساب مازنی ها واریز شد

یارانه نقدی علی الحساب مازنی ها واریز شد

ساری - خبرگزاری مهر: یارانه نقدی علی الحساب مردم مازندران و اردبیل در حساب آنان واریز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پرداخت یارانه نقدی علی الحساب به حساب سرپرستان خانوار متقاضی براساس برنامه تنظیمی بوده سرپرستان خانوار 12 استان باقی مانده براساس اعلام رسمی سازمان هدفمندسازی یارانه ها، یارانه نقدی علی الحساب به حساب آنها و خانواده هایشان واریز می شود.

تاکنون یارانه نقدی خانوار متقاضی در استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، ایلام، گیلان، سیستان و بلوچستان، قزوین، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان شرقی، همدان، گلستان، کردستان، قم، آذربایجان غربی و بوشهر واریز شده است.
 
مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.
کد مطلب 1184524

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها