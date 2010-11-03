شرکتهای تعاونی دهیاران در ساری تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان رضایی راد ظهر چهارشنبه در همایش دهیاران بخش مرکزی شهرستان ساری در رابطه با تشکیل شرکت تعاونی دهیاران تصریح کرد: شرکت تعاونی دهیاران می تواند منشاء خدمات شایان و اثرگذاری در روستاها باشد و از منابع درآمدی شرکت تعاونی می توان به بخشهای عمرانی و زیربنایی روستا کمک کرد.

وی افزود: در آذر ماه دهیاران بودجه نویسی روستا را انجام داده و به شورای اسلامی روستا پیشنهاد دهند تا شورای روستا با بررسی دقیق و کارشناسی شده نظر خود را نیز ارائه دهند.

رضایی راد، شورای اسلامی روستا را ناظر بر عملکرد دهیاران دانست و خاطرنشان کرد: در هزینه های روستا شوراها نیز باید نظر کارشناسی شده خود را بدهند و برنامه هایی می تواند در روستا به اجرا برسد و عملیاتی شود که به تصویب شورای اسلامی روستا رسیده باشد و تمام درآمدهای روستا از منابع مختلف که به حساب دهیاران ریخته می شود باید با مصوبه شورا هزینه شود.



بخشدار بخش مرکزی ساری یادآور شد: دهیاران و شوراهای اسلامی وظیفه دارند مردم منطقه خود را نسبت به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها آگاه کرده و به سئوالات روستائیان پاسخ دهند.



رضایی راد در مورد سوخت کشاورزان عنوان داشت: دهیاران یا شوراهای اسلامی که مسئولیت کار مردم را در روستا برعهده دارند به جهاد کشاورزی یا به سایت تجارت آسان مراجعه کرده تا با پرکردن فرمهای مخصوص سوخت مورد نیاز کشاورزان روستا را تهیه کنند.



