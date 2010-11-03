880 هزار هکتار اراضی استان زنجان قابلیت کشاورزی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمدرضا نهاوندی پور ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه سومین نمایشگاه بین المللی مرغداری، دامپروری، شیلات و آبزیان و سومین نمایشگاه مواد غذایی، کشاورزی و صنایع وابسته در محل دائمی نمایشگاه بین المللی کاسپین زنجان، افزود: قسمت عمده ای از کشاورزی استان به صورت دیم صورت می گیرد و تاکنون تامین آب به موقع و مناسبی برای زیر کشت بردن این اراضی انجام نشده است.

وی ادامه داد: نزدیک به 550 هزار هکتار از اراضی استان به صورت سالانه زیر کشت می رود که از این میزان، 210 هزار هکتار به صورت آبی و 340 هزار هکتار به صورت دیم است و سالانه حدود 300 هزار هکتار از اراضی استان به دلایل مختلف زیر کشت نمی رود.

نهاوندی پور با اشاره به تولید سالانه حدود دو میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در استان زنجان افزود: 190 هزار تن انواع محصولات دامپروری شامل گوشت قرمز، گوشت سفید، آبزیان، تخم مرغ، عسل و لبنیات تولید می شود که 50 درصد از این رقم، بیش از نیاز استان است و به سایر استانها صادر می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: امسال استان توانست رکورد تولید گندم را بشکند و بیش از 430 هزار تن گندم در استان تولید شد که با توجه به مقدار مصرف استان که 180 هزار تن است، بقیه این گندم تولید شده مازاد بر نیاز استان است.

نهاوندی پوردر ادامه متوسط تولید روزانه شیر خام در استان به میزان 400 لیتر در روز عنوان کرد و یادآور شد: 138 هزار تن در سال، تولیدی شیر استان است که 60 درصد این رقم، در داخل استان مصرف می شود و قسمت عمده ای نیز صادر می گردد.

وی ادامه داد: در صنعت مرغداری نیز استان از امکانات لازم برای توسعه برخوردار است و به هر میزان که این توسعه صورت گیرد، با توجه به زیرساخت های مناسب، ظرفیت های جدید را نیز می توان ایجاد کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، با بیان اینکه با توجه به وضعیت آب و هوا، تولید عسل در استان امسال 50 درصد کاهش یافت افزود: با برنامه ریزی هایی که صورت گرفته است، در پایان برنامه پنج ساله پنجم، 40 هزار هکتار زمین از اراضی کشاورزی استان به سیستم آبیاری تحت فشار افزوده می شود.

نهاوندی پور افزود: همچنین 200 هزار تن محصولات کشاورزی استان نیازمند صنایع تبدیلی و بسته بندی است که امکان سرمایه گذاری در آنها وجود دارد.