نقض حقوق بشر در ارتش آمریکا؛ از تبعیض نژادی و مذهبی تا تجاوز به زنان

امروز تبعیض و نقض حقوق بشر در ایالات متحده از ابعاد وسیعی برخوردار است و در تمامی شئون و ساختارهای جامعه به راحتی قابل رؤیت است. ادارات، نهادها، دولت، سازمان های عمومی و دیگر مراکز در ایالات متحده به راحتی به بستری برای رشد اندیشه های نژادپرستانه تبدیل شده است که در سه حوزه "دینی، نژادی و جنسیتی" به روشنی قابل مشاهده است.



اما یکی از مهمترین بسترهای نژادپرستی در آمریکا که در تاریخ مدرن هم بسیار و به راحتی قابل مشاهده است در ارتش این کشور می باشد که می توان به عینه نژاد پرستی را در این سه حوزه در آن مشاهده کرد.



حوزه نژادی





نژاد، یکی از مهمترین حوزه های مصداق های تبعیض در آمریکا تلقی می شود. از زمان ورود نخستین سیاهپوست به قاره آمریکا برده داری به شیوه ای سیستماتیک شکل گرفت و قوانین و مقررات و در عین حال ساختارهای مربوط به آن در جامعه سفید پوست آمریکا تدوین گردید.







ارتش از حوزه هایی بود که اعمال تبعیض ها در آن ابعاد وسیعتری داشت. اساساً در ابتدا سیاهپوستان حق ورود به ارتش را نداشتند و این مسئله تا سال 1862 ادامه داشت، اما در این سال وضعیت بگونه ای دیگر رقم خورد و شکل نژاد پرستی در ارتش در قبال آفریقایی ها تغییر کرد.



در 17 جولای سال 1862 کنگره، "قانون نظامی" را تصویب کرد و طی آن از رئیس جمهوری وقت خواست تا "اشخاص با اصالت آفریقایی" را که داوطلب خدمت در ارتش یا نیروی دریایی هستند اجازه استخدام دهد. در این قانون به صراحت عنوان شده بود که حقوق و دریافتی سربازان سیاه بطور قابل ملاحظه ای بسیار کمتر از سربازان سفید خواهد بود.



این مسئله به همین جا ختم نشد. "آبراهام لینکلن" رئیس جمهوری آن زمان آمریکا در ابتدا از سیاهها در نقش های غیر رزمی از جمله پیشاهنگی، کتابداری و پرستاری استفاده کرد. این تبعیض تا زمان جنگ های داخلی بود و در این زمان بود که از آنها به عنوان نیروهای رزمی هم استفاده شد.



روند تبعیض علیه سیاهان تا یک قرن ادامه پیدا کرد. گرچه از آنها برای سرکوب شورش ها و دیگر موارد استفاده می کردند، اما مهمترین رکن نژادپرستی یعنی جدایی نژادی تا سال 1948 در ارتش آمریکا حاکم بود تا اینکه در 26 جولای همین سال "هری ترومن" رئیس جمهوری وقت ایالات متحده با صدور فرمانی (موسوم به فرمان9981) در شش پاراگراف و کمتر از 250 کلمه پایان جدایی نژادی در ارتش را اعلام کرد.



این پایان نژادپرستی در ارتش آمریکا و نقض حقوق سیاسهان در ظاهر بود، اما این اقدام ترومن آغازی بر یک پایان نیز تلقی می شد. از این زمان بود که نژادپرستی در ارتش آمریکا و نقض حقوق سیاهان به شیوه ای دیگر اما این بار بدون وجود قانونی در این باره و بطور غیر رسمی دنبال شد و امروز هم که بیش از 60 سال از آن فرمان می گذرد ما همچنان شاهد تبعیض علیه سیاهان و نقض حقوق آنها در ارتش آمریکا هستیم. تبعیض هایی که کالین پاول وزیر خارجه و دفاع اسبق آمریکا که خود یک نظامی است در خاطراتی از نژادپرستی علیه سیاهان در ارتش برگ هایی از آن را افشا کرده است.



تبعیض های جنسیتی و نقض حقوق زنان





تبعیض های جنسی و نقض حقوق زنان از دیگر شیوه های اعمالی و پذیرفته شده در بزرگترین ارتش جهان است. هم اکنون زنان 15 درصد پرسنل ارتش آمریکا را تشکیل می دهند. بسیاری از مطالعات نشان می دهد احتمال تجاوز به عنف در مناطق جنگی حتی چهار برابر می شود. تجاوز جنسی در ارتش آمریکا مشکلی است که روز به روز بدتر می‌شود.

شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی در گزارشی از وضعیت زنان شاغل در ارتش آمریکا به ویژه نیروی هوایی می گوید: بسیاری از زنان شاغل در ارتش آمریکا مورد تجاوز جنسی قرار می‌‌گیرند اما اغلب مجازاتی برای تجاوزگران در نظر گرفته نمی‌شود.



"مارتی ریبیرو" یکی از سربازان زن در نیروی هوایی آمریکا از سختی‌های کار زنان در ارتش این کشور خبر می‌دهد به طوری که بسیاری از زنان شاغل در ارتش آمریکا مورد آزار و اذیت همکاران مرد خود قرار می‌گیرند و در عین حال تمهیداتی برای برخورد با متخلفان از سوی مقامات آمریکایی در نظر گرفته نمی‌شود.



"ریبیرو" در این مصاحبه با ابراز علاقه خود برای خدمت در ارتش از دوران کودکی گفت: با ورود به ارتش چیزی را دیدم که انتظار دیدن آن را نداشتم. پدربزرگ و پدرم نیز در نیروی هوایی آمریکا خدمت می‌کردند اما آن ویژگی‌های شخصیتی که در پدرم هرگز مشاهده نکردم در ارتش آمریکا دیدم. در ارتش به هر فرد دستور داده می‌شود که در مناطق جنگی اسلحه خود را به روی زمین نگذارند، اما من برای لحظه‌ای برای استراحت و کشیدن سیگار این کار را کردم و این زمانی بود که از سوی همکار مرد خود مورد تجاوز قرار گرفتم.



آمارهای رسمی دولت امریکا نشان می دهد از هر سه زن در ارتش یکی هدف تجاوز به عنف نظامیان قرار می‌گیرد. در یک نظرسنجی منتشر شده در سال 2003 که توسط دانشگاه آیووا و با بودجه وزارت دفاع آمریکا انجام شد، از میان 500 زن شاغل در ارتش آمریکا بیش از 30 درصد مورد تجاوز قرار گرفته یا تجاوز به آنها ناکام مانده است و این در حالی است که وزارت دفاع آمریکا در گزارش سالانه خود در سال 2009 تخمین زد که به رغم گستردگی تجاوزات صورت گرفته در ارتش آمریکا، 90 درصد این تجاوزها گزارش نمی‌شود.



"مرسدس گالگو" یک فیلمساز که سرگرم تهیه فیلمی در این خصوص است، می گوید: جرائم جنسی در ارتش امریکا به امری عادی تبدیل شده است. زیرا عاملان آن به ندرت تحت بازجویی و تعقیب قضایی قرار می‌گیرند. به علت اینکه زنانی که هدف تجاوز قرار می گیرند معمولا از طرف فرماندهان و رده های بالاتر ارتش تهدید می شوند جرات پیدا نمی کنند چنین مواردی را گزارش کنند."





وزارت دفاع آمریکا ، پنتاگون در گزارش سالانه خود د سال 2009 اعلام کرد که موارد تجاوز به عنف در عراق و افغانستان در یک سال گذشته 26 درصد افزایش داشته است. اما آمارهای واقعی بسیار بیشتر از این است، زیرا این آمار فقط با استناد به اظهارات کسانی که قربانی بوده‌اند تهیه شده است. کسانی که هدف تجاوز جنسی در ارتش امریکا قرار گرفته‌اند معتقدند که ارتش برای آنها ارزشی قائل نیست و از آنها فقط به عنوان یک ابزار استفاده می‌کند.



حال اگر به این موارد سوء استفاده جنسی ارتش آمریکا از اتباع بیگانه و زندانیان خارجی را هم اضافه کنیم مسئله کمی بغرنج تر خواهد شد که البته این مقوله خود جایی دیگر برای تشریح می طلبد.



تبعیض های مذهبی



یکی دیگر از عرصه های تبعض و نقض حقوق در ارتش آمریکا تبعیض علیه اقلیت های دینی و البته مسلمانان است. مسلمانان آمریکا عقیده دارند که تعداد آنها در ارتش امریکا حدود 10 هزار نفر است، اما براساس برآوردهای پنتاگون حدود سه هزار و پانصد مسلمان در ارتش آمریکا حضور دارند. سیاهپوستان اکثر مسلمانان حاضر در ارتش آمریکا را تشکیل می دهند و تبعیض های دینی علیه آنها یکی از مسائل مهم و چالش های بزرگ این گروه در حین خدمت در ارتش بشمار می رود.



شبکه خبری ABC طی گزارشی در این باره فاش کرد: فرقه‏ گرایی و نژاد پرستی علیه نیروهای مسلمان در ارتش آمریکا طی چند وقت اخیر به شدت افزایش یافته است. این افزایش از نوامبر 2009 به بعد یعنی از زمان شناسایی "نضال حسن" افسر آمریکایی عرب تبار که به ادعای آمریکا قرار بود عملیاتی انتحاری در پایگاه نظامی "فورت هود" در ایالت تگزاس انجام دهد،‌ روز به روز بیشتر شد.

وزارت دفاع آمریکا ، پنتاگون در گزارش سالانه خود د سال 2009 اعلام کرد که موارد تجاوز به عنف در عراق و افغانستان در یک سال گذشته 26 درصد افزایش داشته است. اما آمارهای واقعی بسیار بیشتر از این است، زیرا این آمار فقط با استناد به اظهارات کسانی که قربانی بوده‌اند تهیه شده است. کسانی که هدف تجاوز جنسی در ارتش امریکا قرار گرفته‌اند معتقدند که ارتش برای آنها ارزشی قائل نیست و از آنها فقط به عنوان یک ابزار استفاده می‌کند.حال اگر به این موارد سوء استفاده جنسی ارتش آمریکا از اتباع بیگانه و زندانیان خارجی را هم اضافه کنیم مسئله کمی بغرنج تر خواهد شد که البته این مقوله خود جایی دیگر برای تشریح می طلبد.یکی دیگر از عرصه های تبعض و نقض حقوق در ارتش آمریکا تبعیض علیه اقلیت های دینی و البته مسلمانان است. مسلمانان آمریکا عقیده دارند که تعداد آنها در ارتش امریکا حدود 10 هزار نفر است، اما براساس برآوردهای پنتاگون حدود سه هزار و پانصد مسلمان در ارتش آمریکا حضور دارند. سیاهپوستان اکثر مسلمانان حاضر در ارتش آمریکا را تشکیل می دهند و تبعیض های دینی علیه آنها یکی از مسائل مهم و چالش های بزرگ این گروه در حین خدمت در ارتش بشمار می رود.شبکه خبری ABC طی گزارشی در این باره فاش کرد: فرقه‏ گرایی و نژاد پرستی علیه نیروهای مسلمان در ارتش آمریکا طی چند وقت اخیر به شدت افزایش یافته است. این افزایش از نوامبر 2009 به بعد یعنی از زمان شناسایی "نضال حسن" افسر آمریکایی عرب تبار که به ادعای آمریکا قرار بود عملیاتی انتحاری در پایگاه نظامی "فورت هود" در ایالت تگزاس انجام دهد،‌ روز به روز بیشتر شد.

ABC در ادامه گزارش خود "زکریا قلاون" از افسران ارتش آمریکا که مادرش مراکشی تبار است را نشان داد که در این باره می‌گفت: روز به روز بر اهانت و بد رفتاری مقامات ارشد ارتش با سربازان مسلمان بدتر می‌شود. بارها و بارها هم درخواست کرده ایم که مقامات مسئول این مورد را بررسی کنند اما اعتراض ما هیچگاه نتیجه‌ای در بر نداشت.



وی در ادامه افزود: آنان بارها قرآن کریم که متعلق به سربازان مسلمان بوده را پاره کرده اند. توهین کنندگان حتی یک بار مرا با نام "میمون صحرا" صدا زدند. دیگر اهانت کنندگان نیز مرا با لحنی تمسخر آمیز "زکریا بن لادن" نامیدند. افسران ارشد هم سربازان مسلمان را همواره در تمرینات نظامی به عنوان تروریست [فرضی] تعیین می‌کنند تا در تمرینات مورد حمله دیگر سربازان قرار بگیرند.

تبعیض علیه مسلمانان در ارتش آمریکا تقریباً یک امر تبیین شده است. بویژه اینکه این سربازان با مشاهده کشتار همکیشان خود در افغانستان، عرا، و دیگر سرزمین های اسلامی بالطبع مجبور به واکنش هستند و حتی المقدور نارضایتی خود را از این امر بر زبان می رانند و همین امر آنها را در برابر تبعیض های مضاعف از سوی دیگر همکاران آمریکایی خود قرار می دهد.

------------------------------

حسین امیری