به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حمیدزاده ظهر چهارشنبه در حاشیه سفر به مازندران در جمع خبرنگاران فزود: این نرم افزارها شامل دانشنامه رشد با بیش از 30 هزار مقاله علمی، 21 انجمن تعاملی رشد به صورت پرسش و پاسخ، پنج عنوان المپیاد ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست و کامپیوتر، دارالقرآن مجازی، کتابخانه مجازی آموزشگاهی، آموزش الکترونیکی با بیش از 55 نرم افزار است.

وی تصریح کرد: جشنواره تولید محتوای الکترونیکی و ابلاغ اعتبار برای حمایت از پدیدآورندگان محتوای الکترونیکی از امتیازات معلمان مولف در تولید محتوای الکترونیکی است.

حمیدزاده افزود: معلمانی که مقالات علمی خود را از طریق شبکه رشد ارسال دارند می توانند امتیاز تالیفات را کسب کنند.

وی در مورد جشنواره تولید محتوای الکترونیکی گفت: پنجمین دوره این جشنواره آذر ماه در استانها آغاز می شود که شامل همه دروس می شود.

حمید زاده افزود: تاکنون 350 عنوان آموزشی تولید شده است که تا یکماه آینده در شبکه رشد رونمایی می شود.