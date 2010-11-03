به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مدینه منوره به نقل از سعودی گزت، دکتر عبدالرحمان الجعفری رئیس کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات عربستان اظهار داشت که مسئله آنتن دهی تلفنهای همراه داخل اماکن مقدس و قطار مشاعر مقدس تجربه جدیدی بود.

جعفری افزود: قطار در ارتفاعات مختلفی حرکت می کند و باید این مسئله دشوار را حل می کردیم. درحال حاضر تلاشهایی برای اطمنیان حاصل کردن از میزان آنتن دهی تلفنهای همراه در ایستگاه های قطار در جریان است.

وی اظهار داشت که این کمیسیون از شرکتهای سرویس دهنده تلفن همراه خواسته طرح های خود را برای فصل حج ارائه دهند تا مورد بررسی قرار گیرند . سال گذشته مشکلات کمی در این رابطه وجود داشت ما نیز تمام تجهیزات را بررسی کرده ایم تا از مؤثر بودن این پوشش تلفنی اطمینان حاصل کنیم.

رئیس کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: نارسایی سال گذشته در بخش ارتباطات در نتیجه باران و صدماتی بود که به یکی از کابلها وارد شد که این امر روی شبکه تلفنهای همراه تأثیرگذار نبود.

