به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ثابت قدم معاونت امور حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی مازندران اظهار داشت: به منظور ترویج الگوی ازدواج اسلامی و استحکام خانواده در خجسته سالروز ازدواج مبارک امیر المومنین حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) به عنوان الگوی نمونه زوج های جوان برای پیمان هم عهدی و زناشویی و تشکیل خانواده تعداد 300 نفر از مزدوجین تحت حمایت این نهاد در سطح استان با اهداء جهیزیه و کمک هزینه ازدواج از محل اعتبارات امداد و کمکهای مردمی رهسپار خانه بخت خواهند شد.

وی افزود: این نوعروسان قبل از انجام مراسم ازدواج در یک دوره کلاس آموزش مهارتهای زندگی شرکت خواهند کرد.

حدود 35 درصد جمعیت مازندران را جوانان تشکیل می دهند.