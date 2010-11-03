به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی در ادامه نشست خبری عصر امروز چهارشنبه باشگاه پرسپولیس در مورد اینکه احتمال دارد فصل آینده علی کریمی به پرسپولیس برگردد گفت: پرسپولیس باید موفق باشد و بازیکنانی باید در آن بازی کنند که آماده بوده و با جان و دل برای آن زحمت بکشند. کسانی که از لحاظ فنی بالا بوده و بتوانند برای این تیم مثمرثمر باشد.

وی اضافه کرد: اسمها برای من فوتبال بازی نمی‌کند و بارها این موضوع را ثابت کردم. کسانی که آماده باشند کریمی یا هر کس دیگری و بتواند به پرسپولیس خدمت کند از آنها استفاده می‌کنم. خیلی‌ها دنبال اسامی هستند اما برای تیم من اسم بازی نمی‌کند.

سرمربی پرسپولیس همچنین خاطرنشان کرد: علی عسگر را 10 سال پیش کمتر کسی می‌شناخت اما او امروز یکی از پایه‌ها و وزنه‌های تیم من است زیرا با جان و دل برای تیم تلاش می‌کند. من دوست دارم با کسانی کار کنم که با جان و دل برای پیشرفت تلاش می‌کنند.

وی در مورد علی کریمی هم اظهار داشت: من برای علی احترام خاصی قائلم و فوتبالش را قبول دارم اما الان شرایط فرق کرده. ما با اسم‌ها نمی‌توانیم پرسپولیس را ببندیم و نتیجه بگیریم. اگر من باشم بهترین‌ها و شایسته‌ترین ها را به پرسپولیس می‌آورم تا هواداران از عملکرد و نتایج تیم راضی شوند.

خبرنگاری پرسید فکر نمی‌کنید زمانی که به خاطر دریافت طلبتان از تیم ملی با فدراسیون درگیر بودید این مسایل تمرکزتان را به هم ریخت و پرسپولیس در کسب نتیجه ناکام بود؟ علی دایی در خصوص این سئوال این گونه پاسخ داد: ما زمانی بد نتیجه گرفتیم که چنین مسایلی مطرح نبود. این مسایل زمانی اتفاق افتاد که ما نتایج خوبی می‌گرفتیم و در روزهایی که شکست می‌خوردیم کوچکترین صحبتی علیه فدراسیون و کس دیگری مطرح نمی‌کردیم. البته مطمئناً اگر همه تمرکزمان را روی تیم و کار بگذاریم احتمال موفقیت‌مان بیشتر می‌شود من ناکامی تیم را به حساب بدشانسی می گذارم و این صحبت را قبول ندارد که به علت نداشتن تمرکز تیم نتیجه نگرفت.

وی در مورد برنامه‌های آینده پرسپولیس اظهار داشت: قصد داریم یک بازی بزرگ برای خداحافظی آقا کریم بگیریم و شرایط چنین اتفاقی در تاریخ فوتبال ایران مهیا نبوده است.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد محل برگزاری تمرینات این تیم و مشکلاتی که برای خبرنگاران به وجود آمده است اظهار داشت: متاسفانه در زمان بارندگی سالن تمرین ما کوچک است و حتی خوردبین هم نمی‌تواند در سالن بنشیند. به همین دلیل ما نمی‌توانیم در سالن پذیرای خبرنگاران باشیم.

خبرنگار دیگری پرسید پرسپولیس پس از حضور در تورنمنت‌ها و اردوهای داخلی و خارجی دچار افت می‌شود دلیل آن چیست؟ دایی با رد این ادعا تاکید کرد: اردوها باعث افت تیم من نیست بلکه وقتی تیم من شکل واقعی خود را می‌گیرد حضور در تورنمنت‌ها و اردوها بدون نفرات اصلی صورت می‌گیرد و اردوهای تیم‌های مختلف ملی باعث می‌شود کل تیم را در اختیار نداشته باشیم. به طور مثال من هادی نوروزی را آماده تحویل می دهد اما وی مصدوم بر می‌گردد و زمان می‌برد تا این بازیکن به شرایط ایده‌آل برگردد. من نمی‌توانم در خصوص نحوه تمرینات تیم ملی اظهار نظرکنم. اما بازیکن را آماده تحویل داده و آن را ناآماده تحویل می‌گیرم.

وی در این خصوص افزود: به بازیکنان در تیم ملی بازی نمی‌دهند یا نیمکت نشین می‌شوند و در کنار آن اردوها یمن بدن این بازیکنان برگزار می‌شود این مسایل به تیم ضربه می‌زند. تیم ما روز به روز بهتر می‌شود اما ناگهان این اردوها برای ما مشکل ایجاد می‌کند. مثلاً دو نفر از بهترین بازیکنان ما به تیم امید می روند و من کاری نمی‌‌توانم کنم.

علی دایی اضافه کرد: مگر جایگزین دیگری برای این نفرات دارم من از کجا بازیکن بیاورم روزی که تیم را بستم روی تک تک این بازیکنان حساب کردم اما ناگهان نامه می‌زنند و غلامرضا رضایی را به جای بازیکن دیگر که برای تیم امید بازی کرده به چین می‌برند. متاسفانه این مسایل باعث می‌شود درست نتیجه نگیریم.

وی ادامه داد: برنامه ریزی غلط به ما ضربه می‌زند. متاسفانه فقط جلوی خود را می‌بینیم و نه آینده را نه تنها تیم ما بلکه همه تیمها از این برنامه ریزی‌ها ضرر کرده‌اند. بعد از تعطیلی کار کردن با چنین شرایطی سخت است من باید پاسخگوی هواداران باشم.

وی تشکر از حبیب کاشانی سرپرست این باشگاه اظهار داشت: از روزی که من آمدم ایشان به هیچ وجه در مسایل فنی دخالت نکردند. خوشبختانه همیشه با هم بودیم و کارها را با هم انجام می دادیم اما اختیار تمام مسایل درون زمین به من سپرده شده است. در مورد شیث هم اختیار را به من دادند زیرا از روز اول سعی داشتند با این کار آرامش را به تیم آورده و مسایل حاشیه‌ای را دور کنند.

وی افزود: من هم هر تصمیمی گرفتم به صلاح تیم بوده و برای منافع تیم. آقای ایکس و ایگرگ برای من فرقی نمی‌کند در تیم من همه یکسان هستند. من سعی می کنم از بهترین بازیکنان استفاده کنم تا به روند حرکتی تیم کمک کنم. اگر کسی کوچکترین خدشه‌ای به این سیستم وارد کند آن را خارج می کنم.

دایی با بیان اینکه تا امروز کاشانی از وی در تمام تصمیمات حمایت کرده است، گفت: به نظر من پرسپولیس باید موفق بشود چه با وجود من چه با شخص دیگری. علی دایی‌ها می‌آیند و می‌روند. پرسپولیس امانتی است که به من سپرده شده روزی آن را تحویل گرفتم و روزی آن را تحویل می‌دهد اما در این مدت تمام تلاشم را برای موفقیت انجام می‌دهم.